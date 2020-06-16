【新冠肺炎】安本標準：前景不明朗，亞洲優質股看高一線

《經濟通通訊社１６日專訊》安本標準投資管理亞洲股票高級投資董事Ｊａｍｅｓ Ｔｈｏ

ｍ表示，面對新冠肺炎大流行疫情的影響以及經濟衰退的風險，即使亞洲各國放寬停擺措施並重

啟經濟，區內股市的前景似乎仍充滿未知之數。

當局實施嚴格措施遏止病毒蔓延，大大拖累經濟和商業活動，疫情持續的時間愈長，其破壞

性影響便會進一步窒礙今年下半年的復甦步伐。

對於過早解除限制的國家，第二波感染依然是一大風險。此外，中美緊張局勢升溫，加上美

國將於１１月舉行總統大選，未來難免掀起進一步波動。

雖然各國政府及央行仍推行刺激措施，繼續為市況帶來支持，但投資者應保持審慎。

環顧亞太地區，各國的疫情進展大相徑庭。在印度和印尼等國家，經濟乃至社會穩定性均面

臨風險。與此同時，亞洲不少國家的政府成功應對這場危機。這些國家較早已作出艱難的決定，

如今重啟經濟的條件更優勝。

由於有效實行應對措施，中國、南韓、台灣、香港、澳洲和紐西蘭的經濟損失似乎較少，而

上述市場合共佔基準ＭＳＣＩ所有國家亞太（日本除外）指數逾８０％。

亞洲受惠於主流經濟理論，相比耗盡傳統貨幣政策工具的西方國家，區內央行有較大的減息

空間。

大多數亞洲國家的經常帳水平較佳，政府債務佔國內生產總值的比重以及個人、銀行和企業

的資產負債狀況亦較強，讓投資者展望未來時可以較為放心。

再者，結構性趨勢仍然有利於亞洲，尤其是富裕中產階層日益壯大下的消費實力。區內擁有

全球一半人口，亦分佔世界近半的國內生產總值，而且處於科技變化的最前線，包括５Ｇ應用、

無人駕駛、人工智能和自動化等。



＊分辨贏家和輸家＊



投資者在下半年應聚焦兩大因素，其一是哪些公司有能力抵禦２０１９冠狀病毒疫情的風暴

；其二是一切回復正常後企業的盈利表現。

首先，投資者需要分辨企業質素，即資產負債表強勁、債務水平較低，而且在享有結構性增

長前景較佳的行業具備可持續的競爭優勢，這些公司在經濟下行時期的抗跌能力普遍較強。

財政壓力曝露了較弱公司的困局，所以投資者需要逐一評估個別股票的機遇，正因如此，今

年下半年將是主動型管理的有利時機。相反，被動型基金不分優劣持有股票，無法避開實力較弱

的公司。

投資者需要研究企業的資產負債表、債務年期、現金流以及其策略的長期可持續性，亦需要

繼續檢視環境、社會及管治（ＥＳＧ）因素的風險與機遇。

依該行所見，管理層只有能夠探討核心風險和減輕風險的方法，才能成功避開危機，並為股

東創造價值。該行認為，持有優質股依舊是減輕風險的最佳辦法。

其次，該行預計企業盈利仍然受壓，不少公司已經取消或延遲派息安排，亦削減資本支出。

成本和營運效率或會成為值得關注的勝負關鍵。

投資者亦需考慮個別行業的前景。縱使汽車、零售、旅行及旅遊業等非必需消費股遭受重創

，但隨著停擺措施逐步放寬，個別市場不乏需求回升的跡象。

中國已恢復國內航班，而隨著消費者為方便居家工作而增加購買電子產品，個別零售商應有

望繼續受惠。電商銷售額亦很可能維持高企，但轉型進度緩慢的零售商則恐怕難以樂觀。

該行繼續看好科技股，此行業仍不乏結構性增長動力，例如是雲端運算、數據中心、５Ｇ和

數碼互聯互通（ｄｉｇｉｔａｌ ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）。然而，華為承受的

顛覆性壓力，加上中美兩國摩擦不斷加劇，投資者別忽略科技已逐漸成為美國大選前夕的政治敏

感議題。

該行維持對銀行股的負面展望，原因是減息蠶食利潤率，而且銀行有壓力通過暫緩還款和延

遲派息的安排來支持客戶及經濟。

不過，雖然風險近在咫尺，但市場似乎已經大致消化這些因素。儘管近期市況反彈，亞洲股

票的估值仍然偏低。按歷史市帳率計算，截至６月５日，ＭＳＣＩ所有國家亞太（日本除外）指

數較其１０年平均值折讓１５％，比標普５００指數低６０％以上。

不同板塊的估值差異擴大，投資者可能需要撥開短期市場噪音的迷霧，發掘長線投資機遇。

該行認為，最值得期待是基本因素強勁且有望受惠於區內結構性增長的優質亞洲股票。值得留意

的領域包括健康護理、財富管理和保險等板塊的高端消費；雲端和５Ｇ面世等科技服務普及；以

及區內不斷崛增長的都市化和基建需要。（ｈｏ）

