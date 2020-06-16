美放寬華為５Ｇ禁令，港股全日飆５６７點收２４３４４

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局周一啟動連串救助企業行動，宣布除正在購買的交

易所買賣基金（ＥＴＦ），本周會在二級市場購買企業債券，美股先急跌後收高。加上今早美國

允許當地企業與華為製訂５Ｇ標準，市場憧憬中美關係改善，港股四日累挫１２８０點後，今早

高開５４１點，開報２４３１８點，重上２４０００點水平。

之後有消息指，美國考慮推一萬億美元基建以刺激經濟，投資者避險情緒降溫，１０年期美

國國債收益率見回升且美元指數回軟，道指期貨應聲炒上，飆逾５００點，帶動港股升幅擴大至

逾７００點，高見２４５３４點，當中出口股、石油股、手機佬同磚頭佬表現最好。另外，港府

宣布放寬限聚令措施，令港股尾市有支持。不過重磅股、銀行股及地產股升幅稍為收窄，最終港

股收報２４３４４點，升５６７點或升２﹒３９％，主板成交１１４６﹒２６億元減１０﹒５％

。國企指數報９８６７點，升２１１點或升２﹒１９％。

Ａ股同樣上揚，上證綜合指數報２９３１點，升４１點或升１﹒４４％。深證成份指數報

１１３９８點，升２０６點或升１﹒８５％，總成交７１２４﹒４０億元人民幣。

重磅股方面，遭主席馬化騰連續四個交易日減持，惟旗下遊戲獲得遊戲版號的騰訊

（００７００）升３﹒５１％，報４４８﹒８元；友邦保險（０１２９９）升２﹒１％，報

７０﹒６５元；匯控（００００５）升２﹒４７％，報３７﹒４元；中移動（００９４１）升

１﹒９８％，報５４﹒１５元；港交所（００３８８）升２﹒９２％，報２９５﹒８元。



＊中美關係見改善，申洲飆半成＊



據路透社引述知情人士報道指，美國國務卿蓬佩奧計劃本周在夏威夷一個美軍基地會晤中國

代表團，討論自今年年初以來嚴重惡化的雙邊關係。憧憬中美關係改善，出口股齊齊抽高。申洲

國際（０２３１３）揚５﹒２５％，報９６﹒３元；創科實業（００６６９）升５﹒５４％，報

７４﹒２５元；敏實集團（００４２５）升２﹒６７％，報２１﹒１５元；敏華控股

（０１９９９）升４﹒０５％，報７﹒２元；德昌電機（００１７９）漲１﹒５７％，報

１４﹒２元。

政府下午公布，自周五（１９日）起放寬限聚令措施，在公眾地方群組聚集人數由８人放寬

至５０人。地產及收租股回升，九龍倉置業（０１９９７）升５﹒２５％，報３６﹒１元；領展

房產基金（００８２３）升１﹒０８％，報６５﹒８元；新鴻基地產（０００１６）升

１﹒１８％，報９８﹒７５元；新世界發展（０００１７）升１﹒３２％，報９﹒１８元；長江

基建集團（０１０３８）升３﹒３９％，報４２﹒６５元。

藥股普遍隨市造好。綠葉製藥（０２１８６）飆７﹒２１％，報４﹒４６元；三生製藥

（０１５３０）升７﹒２％，報１０﹒４２元；康希諾生物（０６１８５）升６﹒７４％，報

１９９﹒６元；中生製藥（０１１７７）升３﹒９８％，報１４﹒１元；將公布淋巴瘤治療臨床

數據的百濟神州（０６１６０）飆１０﹒６３％，報１０５﹒１元。



＊美放寬華為５Ｇ禁令，中興急飆一成五＊



美國商務部長羅斯證實，同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定５Ｇ標

準。５Ｇ相關股份全日造好，中興通訊（００７６３）急飆１５﹒２７％，報２３﹒４元；中國

鐵塔（００７８８）升２﹒７２％，報１﹒５１元；中通服（００５５２）升３﹒８４％，報

５﹒１４元；京信通信（０２３４２）升３﹒６１％，報３﹒１６元；長飛光纖光纜

（０６８６９）升３﹒６２％，報１４﹒３２元。

市場憧憬中美關係轉好，或續放寬半導體相關繼續限制；高盛近日發表報告，維持中芯買入

評級，並將升其目標價至２３元，帶動晶片股造好。中芯國際（００９８１）升１１﹒９％，報

２１﹒３５元；華虹半導體（０１３４７）升８﹒０４％，報１８﹒８２元；ＡＳＭ太平洋

（００５２２）升４﹒９３％，報７８﹒７５元；

據市場調查機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ早前發表的研究報告指，４月份全球手機出貨量

達６９３７萬台，雖然按年減少４１％，但華為市佔率首次超越三星，達２１﹒４％，成為全球

第一。華為概念股上揚，舜宇光學科技（０２３８２）升８﹒１３％，報１１５﹒７元；瑞聲科

技（０２０１８）升５﹒２４％，報４３﹒１５元；丘鈦科技（０１４７８）升８﹒０８％，報

１０﹒３元；比亞迪電子（００２８５）升９﹒０２％，報１６﹒９２元；鴻騰精密

（０６０８８）升１﹒４７％，報２﹒７６元。（ｋｓ）

