《鍾之日記》恒指收失地，華為現轉機

《鍾之日記》６月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲宣布將動用ＣＡＲＥ法案撥備的７５０億美元，開始購買公司債券，這比之前購買公

司債券ＥＴＦ指數基金的做法更加大膽激進。美股先急跌後收高。亞太股市今早均反彈，加上今

早美國允許當地企業與華為製訂５Ｇ標準，市場中美關係改善，港股四日累挫１２８０點後，今

早高開５４１點，開報２４３１８點，重上２４０００點水平。

之後有消息指，美國考慮推一萬億美元基建以刺激經濟；避險情緒降溫，１０年期美國國債

收益率見回升且美元指數回軟，道指期貨應聲炒上，飆逾５００點，帶動港股升幅擴大至逾

７００點，高見２４５３４點，當中出口股、石油股、手機及地產股表現最好。另，港府公布將

放寬限聚令措施，令港股有支持。惟其後，下午美股指數期貨升幅稍減，重磅股、銀行股及地產

股升幅稍為收窄，最終港股收報２４３４４點，升５６７點或升２﹒３９％，主板成交

１１４６﹒２６億元減１０﹒４％。



＊外資回流，Ａ場企穩二千九＊



北京疫情防控形勢嚴峻，昨日新增本土病例２７例，６月１１日以來新增本土病例已達

１０６例，目前北京市已有８個區報告確診病例，中風險地區增至２２個，新發地市場所在的豐

台區花鄉被定為高風險地區。

美國修改華為禁令、美國務卿蓬佩奧計劃最快周三（１７日）在夏威夷會晤中央外事工作委

員會辦公室主任楊潔篪，討論自今年年初以來嚴重惡化的雙邊關係。兩大利好刺激下，滬綜指早

盤收復二千九，午後升幅再擴，全日升１﹒４４％，報２９３１﹒７５點。

外資大舉回流Ａ股，全日透過陸股通淨流入兩市３９﹒７億元人民幣，為６月９日以來最多

。人行今日不開展逆回購操作，全日淨回籠６００億人民幣，兩市全日成交７１２４億人民幣，

按日升６﹒２％。



＊美國放華為一馬？市場未免太興奮＊



美國商務部長羅斯周一證實，將修改禁令，允許美國企業及華為在下一代５Ｇ網絡標準設置

方面合作。不過羅斯提到，美國不會放棄全球創新領導者的地位，並繼續致力於通過鼓勵美國業

界全面採用、提倡美國技術成為國際標準，保護美國國家安全及對外政策利益。

消息刺激手機零件股大幅走高。瑞聲科技（０２０１８）急漲５﹒２％，舜宇光學（０２３

８２）升８﹒１％，作為華為「患難兄弟」的同業中興通訊（００７６３）更飆１５﹒３％。

向華為提供晶片的中芯國際（００９８１）全日暴漲１１﹒９％，報２１﹒３５元，本周五

公司將於上海科創板上市。高盛發表研究報告指，經近月進行供應鏈渠道調查後，該行已重新調

整對中芯國際旗下客戶組合的假設，重申對其「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價

為２３元。

有市場人士憧憬華為翻生，但有業界及美國官員消息表示，今次調整禁令不應視為美國反對

華為的決心有所減弱，因為將華為列入實體名單已使美國在標準設置方面居於劣勢，而標準制定

是各家企業產品開發規格的依循，以便使不同廠商生產的設備能夠一起運作。



＊資金湧入「ＡＴＭＸ」，美團市值突破萬億元＊



新經濟股今日落鑊，「ＡＴＭＸ」４股隨市造好，其中美團（０３６９０）帶隊領漲，全日

飆近８％，報１７２元，盤中高見１７２﹒５元，創上市新高兼市值突破萬億元，坐穩港股市值

頭五大。以收盤價計算，月內累漲逾一成七，表現可謂跑贏大市。

在新經濟領域之中，阿里巴巴（０９９８８）獲花旗作為Ｈ股的投資首選，阿里獲捧全日升

３﹒１％，報２１３﹒２元。小米集團（０１８１０）亦漲３﹒５％，報１２﹒９元。

騰訊（００７００）遭主席馬化騰連續四日減持股份，惟無阻騰訊繼續向上衝，全日仍漲３

﹒５％，報４４８﹒８元。

馬化騰四日內共減持９６５萬股，每股平均價分別為４３３﹒４０９５元、４４３﹒０１５

１元、４５０﹒２６９６及４４０﹒２１９元，套現４２﹒７億元，最新持股量降至

８﹒４２％。是次為馬化騰年內第二度減持騰訊，他於今年１月中曾減持５００萬股，套現近

２０億元。



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