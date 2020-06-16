【新冠肺炎】蔡奇：北京開展農貿市場防疫大檢查，做好保供穩價

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京市委書記蔡奇１５日到海澱區、東城

區和西城區多家農貿市場檢查防疫和保供穩價工作。他強調，農貿市場事關群眾生活，是當前防

疫的重點部位，要全面細緻開展農貿市場防疫大檢查，全力以赴做好保供穩價工作，切實保障市

民群眾身體健康和家門口「菜籃子」安全。

蔡奇表示，要全面排查、精准溯源，嚴格周邊小區封閉管理，開展核酸檢測，執行居家醫學

觀察措施。要落實農貿市場防疫要求，及時完成環境消殺。要進一步加強市場供應，嚴格落實「

菜籃子」區長責任制，加強調配、整合資源、拓寬渠道，通過產地直供等方式，確保貨品量足價

穩、優質安全。要強化價格監管和社會監督，明確各方責任，完善價格監測預警機制，嚴厲打擊

各類哄抬市場價格、擾亂市場秩序的行為，引導商戶守法誠信經營。

北京市長陳吉寧來到西城區天陶紅蓮菜市場檢查疫情防控措施落實情況。陳吉寧指出，新的

疫情來臨，各區各部門各單位決不能掉以輕心、麻痺大意，要嚴格落實「三防」「四早」「九嚴

格」要求，認真履行「四方責任」，結合流行病學調查和溯源情況，及時、果斷採取措施，對相

關人員開展核酸檢測和醫學觀察。

