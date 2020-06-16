【新冠肺炎】疾控中心專家：北京新發地爆發疫情的源頭有兩種可能

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中國疾病預防控制中心流行病學首席專家

吳尊友在接受央視《新聞１＋１》專訪時表示，此次北京新發地市場爆發的疫情源頭，有兩種可

能，一種可能是通過污染的物品進入到北京，還有一種可能就是經感染的人傳播，特別是沒有症

狀或者有輕微的症狀，但自己沒有意識到。現在正在蒐集更多的數據，來確定究竟是物品還是人

傳播的。

吳尊友還表示，北京在近兩個月沒有出現病例的情況下，突然發現了疫情，最大的可能就是

從境外、北京以外的地區，將病毒帶到了北京。他說，研究人員在病人的身體裡面分離出病毒，

又在新發地市場物體的表面採樣分離出病毒，從新發地污染的表面和病人身體分離的病毒是完全

一致的。經過和中國流行的毒株以及世界各地的毒株進行比較，發現它最有可能是來自歐洲流行

的主要毒株，但歐洲流行的主要毒株並不代表一定來自歐洲的國家，像美國流行的也是主要以歐

洲毒株為主，所以來自於哪個國家還不確定。

吳尊友認為，這次疫情發現病例、出現感染的時間最早應該在５月底前後。北京市目前的疫

情還是局部的事件，範圍非常有限，對於整個北京市來說，暫時沒有必要對全北京市的響應級別

進行調整，但可以對個別的區進行調整。

