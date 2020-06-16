【新冠肺炎】全國昨新增確診４０宗，本土３２例北京佔２７宗

《經濟通通訊社１６日專訊》國家衛健委公布，６月１５日０ ２４時，全國報告新增確診

病例４０例，其中境外輸入病例８例（上海３例，廣東３例，內蒙古１例，遼寧１例），本土病

例３２例（北京２７例，河北４例，四川１例）；無新增死亡病例；新增疑似病例３例，其中境

外輸入病例１例（在上海），本土病例２例（均在北京）。

當日新增治愈出院病例７例，解除醫學觀察的密切接觸者２２５人，重症病例增加３例。境

外輸入現有確診病例９３例（無重症病例），現有疑似病例２例。累計確診病例１８４５例，累

計治愈出院病例１７５２例，無死亡病例。

截至６月１５日２４時，全國報告現有確診病例２１０例（其中重症病例５例），累計治愈

出院病例７８３７７例，累計死亡病例４６３４例，累計報告確診病例８３２２１例，現有疑似

病例４例。累計追蹤到密切接觸者７５３８３６人，尚在醫學觀察的密切接觸者４３４０人。

累計收到港澳台地區通報確診病例１６０２例。其中，香港特別行政區１１１２例（出院

１０６７例，死亡４例），澳門特別行政區４５例（出院４５例），台灣地區４４５例（出院

４３３例，死亡７例）。



＊新增無症狀感染６宗＊



昨日全國報告新增無症狀感染者６例（境外輸入２例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫

學觀察８例（境外輸入１例）；尚在醫學觀察無症狀感染者１１０例（境外輸入６３例）。

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