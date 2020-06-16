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即市新聞

16/06/2020 09:41

【中概焦點】５８同城正式簽署私有化協議，交易估值約８７億美元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》在美上市的生活服務及分類信息網站「５８同城」發布公告，
與Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｂｌｏｏｍ　Ｇｒｏｕｐ　Ｌｔｄ﹒簽訂合併協議。根據協議條款，買方投
資財團將以每股普通股２８美元（相當於每股美國存託股５６美元）現金價格購買５８同城所有
已發行普通股，總交易估值約為８７億美元。
　　與５８同城宣布收到私有化要約的前一個交易日（即２０２０年４月１日）的收盤價相比，
此次私有化報價相當於溢價１９﹒９％；與前１５日成交量加權平均收盤價相比，溢價
１９﹒２％。
　　此次買方投資財團包括：華平投資、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｔｌａｎｔｉｃ、鷗翎投資和
５８同城董事長兼ＣＥＯ姚勁波。買方投資財團計劃以股權和債務融資結合的形式，為５８同城
的私有化交易提供資金。私有化交易有望於今年下半年完成。屆時，５８同城將成為一家私人控
股公司，其美國存託股將從紐約證券交易所退市。
　　５８同城於２００５年創立，並於２０１３年赴美上市，為中國首家生活服務領域的上市企
業，也是第二家赴美上市的中國科技公司。截至２０２０年３月３１日，５８同城的第一大股東
為騰訊（００７００），其持股佔比達２２﹒４％；姚勁波則佔股１０﹒２％，但擁有４２％投
票權，為公司第二大股東。（ｗｌ）

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