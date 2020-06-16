【人行操作】ＭＬＦ操作縮量明顯，專家預計６月ＬＰＲ報價不變

《經濟通通訊社１６日專訊》人行此前預告將於月中對６月到期的ＭＬＦ一次性續作，昨日

（１５日）ＭＬＦ操作如期而至，開展２０００億元（人民幣．下同）１年期ＭＬＦ操作，利率

持平於２﹒９５％。然而，本月公開市場合計有７４００億元ＭＬＦ到期（分別是６月８日的

５０００億元和６月１９日的２４００億元），因此昨日的ＭＬＦ操作縮量明顯。

據《證券日報》引述蘇寧金融研究院高級研究員陶金表示，續作ＭＬＦ是為了注入流動性，

縮量的背後是根據當前市場流動性和經濟形勢的相機抉擇。銀行體系流動性依然較為寬鬆，上周

ＤＲ００７降至２％以下，處於歷史較低水平。



＊ＭＬＦ操作利率連續兩個月未再下調＊



人行此次ＭＬＦ操作中還有令市場關注的點，是中標利率仍維持在２﹒９５％。今年以來，

人行兩次調整ＭＬＦ操作利率，分別為２月１７日下調１０個基點至３﹒１５％，４月１５日再

次下調２０個基點至２﹒９５％。此後，ＭＬＦ操作利率已經有兩個月的時間穩定在２﹒９５％

的水平。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，此前逆回購利率未做下調，暗示了本月ＭＬＦ利率將保

持不變。由於ＬＰＲ報價與ＭＬＦ利率掛勾，因此市場在關注人行ＭＬＦ操作利率的同時也包含

著對ＬＰＲ報價的預判。（ｗｌ）

