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即市新聞

16/06/2020 11:02

【人行操作】ＭＬＦ操作縮量明顯，專家預計６月ＬＰＲ報價不變

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人行此前預告將於月中對６月到期的ＭＬＦ一次性續作，昨日
（１５日）ＭＬＦ操作如期而至，開展２０００億元（人民幣．下同）１年期ＭＬＦ操作，利率
持平於２﹒９５％。然而，本月公開市場合計有７４００億元ＭＬＦ到期（分別是６月８日的
５０００億元和６月１９日的２４００億元），因此昨日的ＭＬＦ操作縮量明顯。
　　據《證券日報》引述蘇寧金融研究院高級研究員陶金表示，續作ＭＬＦ是為了注入流動性，
縮量的背後是根據當前市場流動性和經濟形勢的相機抉擇。銀行體系流動性依然較為寬鬆，上周
ＤＲ００７降至２％以下，處於歷史較低水平。

＊ＭＬＦ操作利率連續兩個月未再下調＊

　　人行此次ＭＬＦ操作中還有令市場關注的點，是中標利率仍維持在２﹒９５％。今年以來，
人行兩次調整ＭＬＦ操作利率，分別為２月１７日下調１０個基點至３﹒１５％，４月１５日再
次下調２０個基點至２﹒９５％。此後，ＭＬＦ操作利率已經有兩個月的時間穩定在２﹒９５％
的水平。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青認為，此前逆回購利率未做下調，暗示了本月ＭＬＦ利率將保
持不變。由於ＬＰＲ報價與ＭＬＦ利率掛勾，因此市場在關注人行ＭＬＦ操作利率的同時也包含
著對ＬＰＲ報價的預判。（ｗｌ）

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