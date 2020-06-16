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即市新聞

16/06/2020 16:44

【聚焦人幣】人幣即期尾盤升幅收窄，收升１２８點報７﹒０８１８

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣中間價今日反彈１４７點子，即期匯率（ＣＮＹ）今早
跟隨其步伐，高開２１６點報７﹒０７３０。其後有消息指美國聯儲局啟動連串救助企業行動，
加上此前聯儲局正式開始公司債購買計劃，提振了投資者信心以及對風險貨幣的需求，帶動即期
愈升愈有，一度漲３１４點報７﹒０６３２，創逾一個半月新高。不過，午後升幅逐步收窄，最
終收報７﹒０８１８升１２８點，未能企穩７﹒０６及７﹒０７關口。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７５５，較上個交易日升１４７點子，
上個交易日報７﹒０９０２。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１０點子，報７﹒０７５７。

＊跨月跨季後流動性或會放鬆，料人幣短期仍較反覆＊

　　交易員稱，雖然疫情二次爆發可能性仍很大，但聯儲局（ＦＥＤ）直接出手購買公司債行為
再度提振風險偏好，人民幣亦獲提振，不過估計短期走勢仍較反覆。他們並指出，央行逆回購操
作暫停，資金面繼續收斂，資金價格回升較快，市場亦淡化貨幣政策後續寬鬆預期，短端掉期續
升，並帶動長端掉期升至１０５０點，創逾兩年新高；不過跨月跨季之後，流動性料會放鬆，估
計長端續升空間有限。（ｊｔ）

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