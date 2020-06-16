【新冠肺炎】申通指北京豐台暫不派快遞，順豐稱封閉管理區受影響

《經濟通通訊社１６日專訊》有消息指受疫情影響，部分快遞公司停止向北京發貨，發貨時
間將另行通知。官媒《中新網》引述順豐（深：００２３５２）、韻達（深：００２１２０）、
中通、申通（深：００２４６８）等快遞公司的客服人員回應指，消息不實。
不過，報道引述申通表示，豐台區疫情高風險區域因進行封鎖，快件暫時無法進行派送，順
豐也表示，部分區域因封閉管理會受到影響，但北京其他區域正常收寄。（ｅｙ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道16/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中興約21元吸值博率高
|專訪16/06/2020
【專訪】中手游：正洽談歐美日IP 或與快手及騰訊聯合發行遊戲
|專訪16/06/2020
【專訪】中手游：首季用戶量及付費量上升 28款遊戲獲預批版號
|FOCUS16/06/2020
【FOCUS】聯儲「新瓶舊酒」撐市 美元不可避免崩潰?
|中國故事15/06/2020
《神州經脈》北京疫情恐擴散 經濟數據遜預期 滬指收跌外資快撤
|生財有道15/06/2020
《Online有話兒》英中貿易協會向政府游說：不應放棄14億人口的市場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰