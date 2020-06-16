【新冠肺炎】申通指北京豐台暫不派快遞，順豐稱封閉管理區受影響

《經濟通通訊社１６日專訊》有消息指受疫情影響，部分快遞公司停止向北京發貨，發貨時

間將另行通知。官媒《中新網》引述順豐（深：００２３５２）、韻達（深：００２１２０）、

中通、申通（深：００２４６８）等快遞公司的客服人員回應指，消息不實。

不過，報道引述申通表示，豐台區疫情高風險區域因進行封鎖，快件暫時無法進行派送，順

豐也表示，部分區域因封閉管理會受到影響，但北京其他區域正常收寄。（ｅｙ）

