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16/06/2020 14:52

【新冠肺炎】申通指北京豐台暫不派快遞，順豐稱封閉管理區受影響

　　《經濟通通訊社１６日專訊》有消息指受疫情影響，部分快遞公司停止向北京發貨，發貨時
間將另行通知。官媒《中新網》引述順豐（深：００２３５２）、韻達（深：００２１２０）、
中通、申通（深：００２４６８）等快遞公司的客服人員回應指，消息不實。
　　不過，報道引述申通表示，豐台區疫情高風險區域因進行封鎖，快件暫時無法進行派送，順
豐也表示，部分區域因封閉管理會受到影響，但北京其他區域正常收寄。（ｅｙ）

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