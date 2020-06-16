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16/06/2020 15:47

【朝鮮局勢】趙立堅：朝韓同一民族，希望朝鮮半島保持和平穩定

　　《經濟通通訊社１６日專訊》南韓統一部證實，當地時間１６日１４時４９分，位於朝鮮開
城工業園內的朝韓聯絡辦公室大樓被炸。中國外交部發言人趙立堅今日主持例行記者會時表示，
朝鮮和韓國同一民族，作為近鄰，中國一貫希望朝鮮半島保持和平與穩定。
　　北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正上周六（１３日）警告，將針對南韓進行報復，包括可
能採取軍事行動，因為雙韓繞脫北者的問題再度升溫。（ｗｌ）

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