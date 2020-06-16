【ＦＯＣＵＳ】聯儲「新瓶舊酒」撐市，美元不可避免崩潰？

【ＦＯＣＵＳ】Ｄｏｎ’ｔ ｆｉｇｈｔ ｔｈｅ ＦＥＤ？周一（１５日）借「第二波疫

情」趁勢曾瀉近８００點的美股，隨美聯儲午後２時的一篇新聞稿拗腰急彈，收市倒升逾

１５０點，帶動港股周二（１６日）早市同全數收復失地。

不過望真些，最新「救火」招數－－以指數化方式在二級市場購買公司債，實際與３月

２３日公布的二級市場公司信貸工具（ＳＭＣＣＦ）計劃並無實際新意。



＊ＳＭＣＣＦ早已提二級市場買債＊



中國５月經濟數據遜預期、肺疫「第二波」風險、道期急瀉，昨日重創港股；惟聯儲周一午

後的一篇新聞稿，即魔術手般令美股由低位拗腰急彈逾千點，收市倒升１５７點，帶動港股今早

亦一度彈逾７００點或３％，似再證「Ｄｏｎ’ｔ ｆｉｇｈｔ ｔｈｅ ＦＥＤ（勿與聯儲為

敵人）」的「金科玉律」。

聯儲的新聞稿到底有何利好？簡而言之，即是宣布從周二（１６日）起在二級市場購買公司

債，以馳援市場流動性及大型企業信貸能力，具體包括：（１）３月２２日前獲評為「投資級」

的公司債，（２）在購買之日評級為「ＢＢ－╱Ｂａ３」非投資級的公司債。

望真些，此招數與３月２３日公布的二級市場公司信貸工具（ＳＭＣＣＦ）計劃並無本質區

別，聯儲當時即已宣布從二級市場購買投資級公司債及相關ＥＴＦ；４月９日，該計劃再納入「

ＢＢ－╱Ｂａ３」非投資級的公司債。

鑒於此，聯儲的「救火」之舉唯一的新意僅是宣布以指數化方式買債，即追蹤一項名為「多

元化市場指數（Ｂｒｏａｄ Ｍａｒｋｅｔ Ｉｎｄｅｘ）」以創建均衡覆蓋二級市場所有債券

品種的公司債資產組合。



＊好淡角力，造王者ｏｒ終結者？＊



即便是新瓶舊酒，但聯儲正式以更主動（更激進？）的策略買債（此前ＳＭＣＣＦ只實際購

買了約５５億美元的公司債ＥＴＦ），無疑再次刺激了市場的風險偏好，亞洲時段曾反彈的美元

再次跳水，跌近０﹒５％；投資級、垃圾級公司債ＥＴＦ齊漲。

對此，美股大淡友、Ｎｏｒｔｈｍａｎ Ｔｒａｄｅｒ創始人Ｓｖｅｎ Ｈｅｎｒｉｃｈ慨

嘆，花旗國市場已「國有化」，更戲稱「在美聯儲宣布購買信用卡欠帳前，都不會沽貨。」不過

，看多者大摩則指美股漲勢未完，料標指未來１２個月潛在漲幅９％，因投資者低估全球在疫情

中復甦的力度。

美聯儲 ＶＳ 第二波，到底將勝負誰屬？市場在救市與衰退之間好淡互搏、劇烈波動之際

，全球黃金支持的ＥＴＦ持貨量５月再悄然刷新歷史新高，增加１５４噸至３５１０噸。

大摩前亞洲區主席、現耶魯高級研究員Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｒｏａｃｈ更斷言，花旗國經濟飽

受極低儲蓄率、經常帳戶赤字等宏觀失衡困擾，美元於未來一兩年或更久時間將不可避免崩潰，

預計兌主要貨幣跌幅或高達３５％。

這一屆的聯儲，將是美股大牛市的「造王者」，還是一代美元霸權的「終結者」？

Ｗａｉｔ ａｎｄ ｓｅｅ。

