【修例風暴】鄭若驊：律政司有權擱置構成濫用程序的私人檢控聆訊

《經濟通通訊社１６日專訊》律政司司長鄭若驊今日以「律政司司長介入私人檢控的權力」

為題發表網誌表示，提出私人檢控的權利有機會遭人濫用，根據《基本法》第６３條，律政司有

憲制責任主管刑事檢控，若當局認為私人檢控沒有合理定罪機會、違反公眾利益、基於不恰當動

機而提出或構成濫用程序等，有責任介入並停止相關的法律程序。律政司亦有責任邀請法庭行使

酌情權，擱置構成濫用程序的聆訊。

她表示注意到有一些私人檢控的法律程序據報已經展開，她會避免詳細評論案件，但希望簡

單講解有關私人檢控的基本原則。她指提出私人檢控的權利是普通法制度下重要的一環，但這項

權利有機會遭人濫用，本港不應容忍有人提出毫無事實根據甚至瑣碎無聊的私人檢控，或可能懷

有不恰當動機或基於政治因素而提出私人檢控。



＊裁判官的決定可以被司法覆核＊



她指出，裁判官發出傳票後，律政司司長有權在任何階段介入私人檢控程序並接手進行檢控

。律政司司長可以阻止私人檢控繼續進行（以撤回傳票、拒絕簽署控罪書或公訴書等方式）、或

介入並繼續檢控、或讓私人檢控繼續進行。簡單來說，律政司司長有權撤回檢控，申請永久擱置

程序或不提證供起訴被告人。

她又提到不論律政司將會採取甚麼行動，裁判官的決定是可以被司法覆核的。

去年修例風波中，多宗爭議事件的涉事人並未被律政司起訴。立法會議員許智峯早前先後提

出兩宗私人檢控，並獲法庭接納。另外，立法會議員陳志全在上月內會衝突期間，遭工聯會議員

郭偉强捉住拖行，陳志全其後亦提出私人檢控，並指法院已向郭偉强發出傳票。

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