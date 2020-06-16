【新冠肺炎】陳肇始下午四時會見傳媒，料將公布最新防疫措施

《經濟通通訊社１６日專訊》政府公布，食物及衞生局局長陳肇始今日下午四時將在政府總

部會見記者。食衞局副秘書長（衞生）陳偉基亦會出席。

行政長官林鄭月娥今早在行政會議前表示，政府傾向放寬限聚令等防疫措施，陳肇始下午將

公布詳情。

早前有消息指，目前食肆規管下，一桌只能最多８人的措施，將會放寬至１２人，而食桌之

間保持１﹒５米距離的要求將維持不變，方便市民在父親節時出外飯聚，同時振興食肆生意。（

ｃｌ）

