【新冠肺炎】醫管局大會會議周四舉行，將討論疫情及醫療援助項目



《經濟通通訊社１６日專訊》醫管局大會會議將於周四（１８日）下午３時半舉行，醫管局

主席范鴻齡及行政總裁高拔陞會後將在醫管局大樓會晤新聞界。

醫管局大會會議的議程包括：２０１９冠狀病毒病最新情況；關愛基金醫療援助項目周年運

作報告；公眾讚揚、意見及投訴管理年報２０１９╱２０；推行策略重點項目的進度報告；及聯

網匯報計劃──新界西醫院聯網──以反滲透水處理系統優化滅菌系統。（ｃｌ）

