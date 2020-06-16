【新冠肺炎】醫管局大會會議周四舉行，將討論疫情及醫療援助項目

《經濟通通訊社１６日專訊》醫管局大會會議將於周四（１８日）下午３時半舉行，醫管局
主席范鴻齡及行政總裁高拔陞會後將在醫管局大樓會晤新聞界。
醫管局大會會議的議程包括：２０１９冠狀病毒病最新情況；關愛基金醫療援助項目周年運
作報告；公眾讚揚、意見及投訴管理年報２０１９╱２０；推行策略重點項目的進度報告；及聯
網匯報計劃──新界西醫院聯網──以反滲透水處理系統優化滅菌系統。（ｃｌ）
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