【修例風暴】警方：已禁止下午港島區公眾集會，將果斷執法

《經濟通通訊社１６日專訊》警方表示，留意到有人申請於今日下午在港島區舉行公眾集會

及遊行。警方早前已經禁止有關公眾集會及反對有關公眾遊行，因此呼籲市民不要參與任何未經

批准集結及受禁的群組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行

拘捕。

網上有人發起下午由維園遊行至政府總部，現時在維園未見有人聚集，最少８架警車停泊在

附近，數十名防暴警員在維園多個出入口戒備，水炮車和銳武裝甲車亦停泊在維園外的高士威道

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