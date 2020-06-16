  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2020 14:50

【修例風暴】警方：已禁止下午港島區公眾集會，將果斷執法

　　《經濟通通訊社１６日專訊》警方表示，留意到有人申請於今日下午在港島區舉行公眾集會
及遊行。警方早前已經禁止有關公眾集會及反對有關公眾遊行，因此呼籲市民不要參與任何未經
批准集結及受禁的群組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行
拘捕。
　　網上有人發起下午由維園遊行至政府總部，現時在維園未見有人聚集，最少８架警車停泊在
附近，數十名防暴警員在維園多個出入口戒備，水炮車和銳武裝甲車亦停泊在維園外的高士威道
。（ｃｌ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/06/2020
《神州經脈》憧憬中美啟會談　華為禁令獲放寬　神州股匯雙升
香港政情16/06/2020
【新冠肺炎】陳肇始：限聚令人數上限放寬至50人 本周五生效
生財有道16/06/2020
【放水撐市】聯儲局啟動買公司債 惟專家皆料對港股推動作用有限
生財有道16/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中興約21元吸值博率高
專訪16/06/2020
【專訪】中手游：正洽談歐美日IP 或與快手及騰訊聯合發行遊戲
專訪16/06/2020
【專訪】中手游：首季用戶量及付費量上升　28款遊戲獲預批版號
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金