【新冠肺炎】張宇人歡迎政府放寬限聚令，形容是父親節禮物

《經濟通通訊社１６日專訊》行政會議通過放寬限聚令，本周五（１９日）起容許在公眾地

方群組聚集的人數上限增至５０人，而餐飲業務處所更可獲得豁免。飲食業界立法會議員張宇人

表示歡迎建議，形容是一份好的父親節禮物，令業界回復部分營業額，但呼籲食肆仍要做好防疫

措施。

被問到會否在行會建議完全取消限聚令，張宇人認為疫情持續，仍要戒備，建議政府如果日

後疫情再發生，要將無經濟利益的活動，與有經濟利益活動的限制分開處理。（ｃｌ）

