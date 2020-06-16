【新冠肺炎】張宇人歡迎政府放寬限聚令，形容是父親節禮物

《經濟通通訊社１６日專訊》行政會議通過放寬限聚令，本周五（１９日）起容許在公眾地
方群組聚集的人數上限增至５０人，而餐飲業務處所更可獲得豁免。飲食業界立法會議員張宇人
表示歡迎建議，形容是一份好的父親節禮物，令業界回復部分營業額，但呼籲食肆仍要做好防疫
措施。
被問到會否在行會建議完全取消限聚令，張宇人認為疫情持續，仍要戒備，建議政府如果日
後疫情再發生，要將無經濟利益的活動，與有經濟利益活動的限制分開處理。（ｃｌ）
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