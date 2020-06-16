【新冠肺炎】郭家麒：放寬食肆限聚令無根據，乘機打壓遊行集會

《經濟通通訊社１６日專訊》行政會議通過放寬限聚令，本周五（１９日）起容許在公眾地

方群組聚集的人數上限，增至５０人，餐飲業務處所更可獲豁免。公民黨郭家麒批評放寬沒有科

學根據，他指限制５０人聚集，但食肆內不戴口罩進食及傾談，傳播病毒風險高，不明何以食肆

可獲豁免。又指如果集會人士可以保持距離，風險應較食肆少，質疑政府做法是想繼續借限聚令

打壓遊行集會。（ｃｌ）（ｚｚ）

