【企業盈警】東方表行（３９８）料全年純利按年跌逾２０％

《經濟通通訊社１６日專訊》東方表行（００３９８）公布，集團預期截至２０２０年３月
３１日止年度之純利將按年跌超過２０％，主要由於使用權資產以及物業、機器及設備錄得減值
虧損和滯銷手錶之撥備增加，以及２０２０年第一季度爆發新冠肺炎令收益減少所致。
另外，截至２０２０年５月３１日止兩個月，新冠肺炎爆發拖累集團之業務表現，其收益按
年跌超過１０％。（ｃｗ）
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