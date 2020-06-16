【企業盈警】東方表行（３９８）料全年純利按年跌逾２０％

《經濟通通訊社１６日專訊》東方表行（００３９８）公布，集團預期截至２０２０年３月

３１日止年度之純利將按年跌超過２０％，主要由於使用權資產以及物業、機器及設備錄得減值

虧損和滯銷手錶之撥備增加，以及２０２０年第一季度爆發新冠肺炎令收益減少所致。

另外，截至２０２０年５月３１日止兩個月，新冠肺炎爆發拖累集團之業務表現，其收益按

年跌超過１０％。（ｃｗ）

