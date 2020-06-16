《神州民企》酷派集團折讓１２％發２億新股，籌２６００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》酷派集團（０２３６９）公布，以每股０﹒１３元發行２億股

新股，集資約２６００萬元。

該集團指，每股發行價較昨天收報０﹒１４８元折讓約１２﹒１６％，而有關新股佔擴大後

股本約３﹒３１％，將發行予從事房地產和股權投資的Ｋｕｎｇ﹐Ｃｈａｋ Ｍｉｎｇ。

該集團擬將認購事項所得款項淨額用於償還應收帳款及購買原材料。（ｗｈ）

