《神州民企》酷派集團折讓１２％發２億新股，籌２６００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》酷派集團（０２３６９）公布，以每股０﹒１３元發行２億股
新股，集資約２６００萬元。
該集團指，每股發行價較昨天收報０﹒１４８元折讓約１２﹒１６％，而有關新股佔擴大後
股本約３﹒３１％，將發行予從事房地產和股權投資的Ｋｕｎｇ﹐Ｃｈａｋ Ｍｉｎｇ。
該集團擬將認購事項所得款項淨額用於償還應收帳款及購買原材料。（ｗｈ）
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