《日入而息》政府放寬限聚令人數至５０人，港失業率升至１５年高



《今天重點》﹡陳肇始稱限聚令人數上限放寬至５０人，本周五生效；放寬限聚令完全為公

眾衛生考慮，非政治考慮；粵港澳初步同意以７日內陰性病毒結果作互認

﹡林鄭月娥稱立法工作合法合憲、合乎情理，獲廣大市民支持

﹡本港最新失業率升至５﹒９％逾１５年最高；５月領取綜援個案按月減

０﹒２％，失業個案升１﹒４％

﹡會德豐（０００２０）私有化今表決，支持股東稱作價「有水位」；會德豐

梁志堅稱現階段發展方向暫不變，樓價短期平穩後逐步上升；華坊表示會德

豐私有化有助釋出九倉置業商業價值

﹡瑞士洛桑全球競爭力排名，香港受經濟衰退等拖累跌至第５位



《即日市況》﹡美放寬華為５Ｇ禁令，港股全日飆５６７點收２４３４４



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒４％外資恢復流入，創業板漲１﹒８％



《美元匯價》﹡美匯再探底機會仍高，歐元不宜高追；歐元最新報１﹒１３１２╱１５，日

圓最新報１０７﹒３１╱３４



《公司業績》﹡中國旺旺（００１５１）全年純利按年升５％，連特別息共派３﹒５２美仙



《公司資訊》﹡【專訪】中手游（００３０２）正洽談歐美日ＩＰ，或與快手及騰訊聯合發

行遊戲；首季用戶量及付費量上升，２８款遊戲獲預批版號

﹡百濟神州（０６１６０）將公布百悅澤及百澤安臨床數據

﹡阿里雲投資２０億人幣助力全球夥伴加快創新步伐

﹡新地（０００１６）屯門新盤一期命名御海灣，料本月開售

﹡神州控股簽約威海智慧城市項目，燕雲ＤａａＳ再次助力新基建

﹡康基醫療（０９９９７）今起招股，入場費約７０１０元

﹡偉能集團（０１６０８）合資公司就緬甸首個液化天然氣發電項目簽訂購電

協議

﹡國泰君安（０２６１１）上日回購７１７萬Ａ股涉資１﹒１７億元人民幣

﹡報道指多家中小型銀行申請保就業計劃，東亞表丕業務財務皆穩健

﹡超盈國際（０２１１１）獲１８億元銀團貸款

﹡會德豐（０００２０）私有化今表決，支持股東稱作價「有水位」；會德豐

梁志堅稱現階段發展方向暫不變，樓價短期平穩後逐步上升；華坊表示會德

﹡網易（０９９９９）與華納兄弟互動娛樂合作，開發《魔戒》手遊

﹡澳至尊（０２０３１）收到聯交所恢復買賣指引

﹡優品３６０（０２３６０）澳門逆市開第二間店，下月大馬路再開新店

﹡港鐵（０００６６）下月起停止提供機場快線穿梭巴士服務

﹡匯豐為香港企業推出實時直接扣帳ＡＰＩ

﹡中糧肉食（０１６１０）首５個月生豬出欄量按年跌５６％

﹡渣打預測第三季香港失業率將升破６％

﹡創維集團（００７５１）出售兩附屬公司九成股權，共涉資逾１３億元人幣

﹡香港電訊（０６８２３）ＣＳＬ率先發售小米１０ Ｌｉｔｅ入門５Ｇ手機



《國企紅籌》﹡深圳控股（００６０４）５月份合同銷售額按年跌２７﹒３％



《神州民企》﹡推藍海計劃被指變相裁員，吉利（００１７５）表示報道偏頗



《中國要聞》﹡廣發銀行直聯跨境金融區塊鏈系統上線，大灣區首例

﹡上證指數編制調整提上日程，市場建議改為流通股加權

﹡中國要求網文平台實行作家實名制，確保內容健康向上

﹡長征三號乙運載火箭發射臨陣「縮沙」，涉技術問題

﹡俄羅斯頂尖科學家涉向中國售機密情報，被控叛國罪

﹡人行今停逆回購操作，單日淨回籠６００億元；ＭＬＦ操作縮量明顯，專家

預計６月ＬＰＲ報價不變

﹡公安部副部長孟慶豐離任

﹡李克強出席廣交會「雲開幕」儀式：有特色出成效

﹡發改委表示５月審批固投項目７個，總投資１２９８億；制定國家物流樞紐

建設方案；註冊制改革後，完成企業債發行同比增３９％；預計ＣＰＩ漲幅

續收窄，全年呈「前高後低」；積極推進家電、汽車等更新置換和回收處理

；５月發電量同比增４﹒３％用電量增４﹒６％

﹡１０家在滬銀行將為浦東企業提供１６００億信貸額度

﹡上海到２０２２年將打造１００家標桿性無人工廠

﹡上海金橋５Ｇ產業生態園等８個產業園區獲得授牌

﹡上海續對來自或途經國內疫情中高風險地人員加強管理

﹡內地擬到２０２２年財險保費收入達１﹒７萬億元

﹡螞蟻金服旗下信用評估公司完成信用評級機構備案

﹡上海銀保監局公開安信信託３１個違規項目

﹡５８同城正式簽署私有化協議，交易估值約８７億美元

﹡德勤料年內會有大約５－８隻中概股來港作第二上市

﹡北京表示退還影院２０２０年已繳專項資金

﹡中國企業需科技及監管機構支持以趕上國際同業ＥＳＧ披露水平

﹡中國４月持有美債價值１﹒０７萬億美元繼續排第二

﹡日媒表示中國曾對日本補貼供應鏈返國舉措表達關注

﹡美國放寬禁飛令，允許中方企業每周運營４班中美航班

﹡歐盟對中資玻璃纖維織物生產商加徵關稅

﹡深圳發布大灣區建設指引，加速推進７大重點平台建設

﹡中印邊境爆衝突三名印軍陣亡，中方敦促印方約束士兵

﹡滬科創板公司百奧泰擬發Ｈ股香港上市

﹡中國要求加拿大就進口原木發現害蟲進行調查

﹡原中保監主席項俊波受賄案判１１年，罰１５０萬

﹡深交所與海南省政府簽合作協議，支持當地企業上市



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒８％，報１１５１１﹒６４點



《其他消息》﹡運房局表示全港共涉約１萬伙，立法原意非為遏抑樓價

﹡鄭若驊稱律政司有權擱置構成濫用程序的私人檢控聆訊

﹡林鄭月娥料失業率上升，兩輪保就業計劃近６萬名僱主申請

﹡本港最新失業率升至５﹒９％逾１５年最高；５月領取綜援個案按月減

０﹒２％，失業個案升１﹒４％

﹡羅致光稱保就業計劃達預期作用，有效紓緩失業率

﹡貿發局削今年香港出口預測至負增長１０％

﹡總商會梁兆基稱經濟最少需時兩年才可回復疫情前水平

﹡屋宇署４月批出１４份建築圖則及１５份入伙紙

﹡深股通額度全日用２７億元；滬股通額度全日用２８億元，陸股通淨流入近

４０億

﹡德勤表示上半年本港排行全球新股融資榜第三位，惟新股數量跌２２％

﹡匯豐推政府現金派發計劃優惠，登記客戶可享１個月１０％年利率

﹡ＭＳＣＩ委任吳佳青為大中華區營運決策委員會主席

﹡南豐啟德地標項目ＡＩＲＳＩＤＥ投資額高達３２０億

﹡畢馬威表示去年本港持牌銀行經營利潤增４％，淨息差升１３個基點



《國安立法》﹡林鄭月娥稱立法工作合法合憲、合乎情理，獲廣大市民支持

﹡李家超稱執法單位準備好在法例生效後履行責任



《新冠肺炎》﹡衞生署表示本港今日無新增確診個案

﹡陳肇始稱限聚令人數上限放寬至５０人，本周五生效；放寬限聚令完全為公

眾衛生考慮，非政治考慮；粵港澳初步同意以７日內陰性病毒結果作互認

﹡申通指北京豐台暫不派快遞，順豐稱封閉管理區受影響

﹡武漢表示無症狀感染者及其密切接觸者清零

﹡疾控中心專家表示北京新發地爆發疫情的源頭有兩種可能

﹡張宇人歡迎政府放寬限聚令，形容是父親節禮物

﹡蔡奇稱北京開展農貿市場防疫大檢查，做好保供穩價

﹡醫管局大會會議周四舉行，將討論疫情及醫療援助項目

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