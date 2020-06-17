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即市新聞

17/06/2020 07:50

《油金掠影》美國零售數據造好油價大漲，憂北京疫情金價繼續走高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》周二（１６日）美股大漲且國際能源署（ＩＥＡ）上調今年石
油需求預測，儘管對疫情仍存擔憂，油價周二反覆向上高收逾３％。
　　布蘭特原油期貨漲１﹒２４美元或３﹒１％，報每桶４０﹒９６美元。美國原油升１﹒２６
美元或３﹒４％，收報每桶３８﹒３８美元。
　　美國５月整體零售銷售按月增長１７﹒７％，創歷來最大升幅，重新燃起市場對經濟反彈的
希望。
　　此外，有實驗數據顯示，一種仿製類固醇藥物能降低新冠患者死亡率。
　　在ＩＥＡ月度報告中預測，２０２０年石油需求將為９１７０萬桶╱日，較５月報告預測的
高出５０萬桶╱日。ＩＥＡ表示，封鎖措施實施期間的消費量高於預期。
　　５月石油供應量驟降近１２００萬桶╱日，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友減產
９４０萬桶╱日。
　　不過北京再次將疫情應急響應等級調回二級，加深市場對疫情第二波的憂慮。

＊全球緊張局勢不斷升級＊

　　對中國再度爆發新冠疫情的擔憂，蓋過美股大漲的支持，金價周二繼續走高。
　　現貨金升０﹒２％，報每盎司１７２７﹒２１美元。美國黃金期貨揚０﹒５％至
１７３５　﹒９０美元。
　　北京市周二晚間通報，自昨日（１６日）即時起，北京市應急響應級別由三級調至二級，中
高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京，所轄小區村進行全封閉管控。
　　另外，市場還在關注全球不斷升級的緊張局勢，包括印度和中國軍隊在有爭議的邊境發生衝
突，而朝鮮炸毀設在一個邊境城鎮的朝韓聯絡處。
　　其他貴金屬，鈀金升１﹒０％，報每盎司１９２７﹒０６美元。鉑金漲１﹒６％，至
８２４﹒５０美元。銀價揚０﹒２％，報１７﹒４７美元。（ｆｚ）

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