《華爾街內望》受零售銷售數據帶動，美股三連升，道指漲５２６點

《經濟通通訊社１７日專訊》市場憧憬華府出台新一輪刺激經濟方案，受零售銷售數據遠勝

預期帶動，美股周二（１６日）三連升。

道指高５２６點或２﹒０４％，報２６２８９點。標指高５８點或１﹒９％，報３１２４點

。納指高１６９點或１﹒７５％，報９８９５點，僅較上周高位低約１％。

據美國商務部最新數據顯示，上月零售銷售按月跳增１７﹒７％，創歷來最大增幅，遠勝市

場預期僅增８％。

另外據彭博社引述消息指，華府正準備推出一項近１萬億美元的基建刺激經濟方案，以推動

美國經濟復甦。

聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會表示，在美國民眾確信疫情已經得到控制前，美國經濟不會

全面復甦。

中國和美國出現第二波疫情，不過一項由英國牽頭的藥物試驗顯示，低劑量的仿制類固醇藥

物地塞米松可降低重症新冠肺炎患者的死亡率。

個股方面，樂觀的零售銷售數據推動標普零售股指數漲２﹒３％，Ｎｏｒｄｓｔｒｏｍ、

Ｋｏｈｌｓ分別跳漲１２﹒９％和９％。另外房屋建築商信心指數遠勝預期，家品零售商家得寶

急升３﹒６％。

美國藥商禮來宣布治療乳腺癌的藥物在晚期試驗中取得成功，股價飆升１５﹒７％。甲骨文

公布季績前漲２﹒５％。

指標十年期國債收益率漲５個基點至０﹒７５５％。（ａｌ）

