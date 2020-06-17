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即市新聞

17/06/2020 09:45

《中資異動》國藥（０１０９９）升１０％，報２０﹒９元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國藥（０１０９９）升１０％，報２０﹒９元，最高價為
２０﹒９５元，創１個月新高，最低價為１９﹒９４元，主動買盤５５％；成交９２１﹒８８萬
股，涉資１﹒８８億元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒１７％。
　　現時，恆生指數報２４４０５，升６０點或０﹒２５％；恆生國指報９８８１，升１３點或
０﹒１４％；主板成交１６１﹒２２億元。
　　上證綜合指數報２９３２，升不足１點，成交５１６﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４０３，升５點或０﹒０４％，成交４２６﹒８３億元人民幣。

　基本資料
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　報價　　　　　　２０﹒９００　　　　　　變動　　　　　　＋１０﹒００％
　最低價　　　　　１９﹒９４０　　　　　　最高價　　　　　　２０﹒９５０
　成交股數　　　９２１﹒８８萬股　　　　　成交金額　　　　　　１﹒８８億
　１０天平均　　　１９﹒３７６　　　　　　１００天平均　　　２０﹒４４１
　２０天平均　　　１８﹒９３７　　　　　　２５０天平均　　　２４﹒２０７
　５０天平均　　　１９﹒０７４　　　　　　ＲＳＩ１４　　　　６５﹒２０３
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股份狀態：創１個月新高，主動買盤５５％，暫連升２日，累計升幅１１﹒１７％

　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　　　　　　（編號）　　　　　　現價（元）　　　　　　　變幅（％）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　國藥　　　　　　（０１０９９）　　　２０﹒９００　　　　　＋１０﹒００
　阿里健康　　　　（００２４１）　　　２０﹒５５０　　　　　　　無升跌　
　萬嘉　　　　　　（００４０１）　　　　０﹒１８９　　　　　　　無升跌　
　先鋒醫藥　　　　（０１３４５）　　　　１﹒２７０　　　　　　＋２﹒４２
　同仁堂　　　　　（０３６１３）　　　１０﹒８００　　　　　　　無升跌　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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