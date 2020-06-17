《中資異動》國藥（０１０９９）升１０％，報２０﹒９元

《經濟通通訊社１７日專訊》國藥（０１０９９）升１０％，報２０﹒９元，最高價為

２０﹒９５元，創１個月新高，最低價為１９﹒９４元，主動買盤５５％；成交９２１﹒８８萬

股，涉資１﹒８８億元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒１７％。

現時，恆生指數報２４４０５，升６０點或０﹒２５％；恆生國指報９８８１，升１３點或

０﹒１４％；主板成交１６１﹒２２億元。

上證綜合指數報２９３２，升不足１點，成交５１６﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報１１４０３，升５點或０﹒０４％，成交４２６﹒８３億元人民幣。



基本資料

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報價 ２０﹒９００ 變動 ＋１０﹒００％

最低價 １９﹒９４０ 最高價 ２０﹒９５０

成交股數 ９２１﹒８８萬股 成交金額 １﹒８８億

１０天平均 １９﹒３７６ １００天平均 ２０﹒４４１

２０天平均 １８﹒９３７ ２５０天平均 ２４﹒２０７

５０天平均 １９﹒０７４ ＲＳＩ１４ ６５﹒２０３

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股份狀態：創１個月新高，主動買盤５５％，暫連升２日，累計升幅１１﹒１７％



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 現價（元） 變幅（％）

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國藥 （０１０９９） ２０﹒９００ ＋１０﹒００

阿里健康 （００２４１） ２０﹒５５０ 無升跌

萬嘉 （００４０１） ０﹒１８９ 無升跌

先鋒醫藥 （０１３４５） １﹒２７０ ＋２﹒４２

同仁堂 （０３６１３） １０﹒８００ 無升跌

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（ｅｄ）

