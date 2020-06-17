手機設備股繼續跑輸，午後港股跌幅擴大至２５點報２４３１８點

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美國上月零售數據按月增幅創紀錄最大，刺激美股繼續抽

升，惟北京市連續出現新冠肺炎確診病例，昨晚再次將疫情應急響應等級升至二級。憂慮中國再

度爆發新冠肺炎疫情，加上中印及南北韓緊張局勢升溫，港股今早輕微高開１９點，報２４３６

３點。早段在內需股及藥股的推動下，港股高見２４４６４點，升１２０點。但受制於十天線

（約２４５２６點），加上手機設備及內險股回吐，港股由升轉跌，半日低見２４１９５點滑

１４８點。

午後，醫藥股仍獲追捧並冠藍籌，手機設備股則繼續跑輸藍籌，惟中資金融股跌幅擴大，拖

累港股午後跌幅略微增加。現時，恆生指數報２４３１８點，跌２５點或跌０﹒１０％，主板成

交６３７﹒８４億元。國企指數報９８５５點，跌１２點或跌０﹒１２％。

Ａ股兩市繼續偏軟。上證綜合指數報２９２５點，跌６點或跌０﹒２３％，成交

１９９２﹒３４億元人民幣。深證成份指數報１１３５３點，跌４５點或跌０﹒４０％，成交

３２７４﹒４５億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中信股份（００２６７） ７﹒９２元 跌２﹒４６％

舜宇光學（０２３８２） １１３﹒００元 跌２﹒３３％

太古Ａ （０００１９） ４３﹒２０元 跌２﹒０４％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒４０元 跌１﹒７４％

申洲國際（０２３１３） ９４﹒９０元 跌１﹒４５％



萬洲國際（００２８８） ６﹒８０元 跌１﹒４５％

九置 （０１９９７） ３５﹒５５元 跌１﹒５２％

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒７０元 跌１﹒３１％

中國人壽（０２６２８） １５﹒７６元 跌１﹒２５％

港交所 （００３８８） ２９３﹒００元 跌０﹒９５％

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（ｆｚ）

