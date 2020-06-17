  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2020 13:31

手機設備股繼續跑輸，午後港股跌幅擴大至２５點報２４３１８點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美國上月零售數據按月增幅創紀錄最大，刺激美股繼續抽
升，惟北京市連續出現新冠肺炎確診病例，昨晚再次將疫情應急響應等級升至二級。憂慮中國再
度爆發新冠肺炎疫情，加上中印及南北韓緊張局勢升溫，港股今早輕微高開１９點，報２４３６
３點。早段在內需股及藥股的推動下，港股高見２４４６４點，升１２０點。但受制於十天線
（約２４５２６點），加上手機設備及內險股回吐，港股由升轉跌，半日低見２４１９５點滑
１４８點。
　　午後，醫藥股仍獲追捧並冠藍籌，手機設備股則繼續跑輸藍籌，惟中資金融股跌幅擴大，拖
累港股午後跌幅略微增加。現時，恆生指數報２４３１８點，跌２５點或跌０﹒１０％，主板成
交６３７﹒８４億元。國企指數報９８５５點，跌１２點或跌０﹒１２％。
　　Ａ股兩市繼續偏軟。上證綜合指數報２９２５點，跌６點或跌０﹒２３％，成交
１９９２﹒３４億元人民幣。深證成份指數報１１３５３點，跌４５點或跌０﹒４０％，成交
３２７４﹒４５億元人民幣。
　　
　　表列十大跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中信股份（００２６７）　　　　７﹒９２元　　　跌２﹒４６％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１１３﹒００元　　　跌２﹒３３％
　　太古Ａ　（０００１９）　　　４３﹒２０元　　　跌２﹒０４％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４２﹒４０元　　　跌１﹒７４％
　　申洲國際（０２３１３）　　　９４﹒９０元　　　跌１﹒４５％

　　萬洲國際（００２８８）　　　　６﹒８０元　　　跌１﹒４５％
　　九置　　（０１９９７）　　　３５﹒５５元　　　跌１﹒５２％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５２﹒７０元　　　跌１﹒３１％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１５﹒７６元　　　跌１﹒２５％
　　港交所　（００３８８）　　２９３﹒００元　　　跌０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道17/06/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：新東方在線初步望36元
FOCUS17/06/2020
【FOCUS】中印兩韓齊震盪　魔幻庚鼠下半場揭頁
國際動態17/06/2020
【國安立法】傳英國內政部計劃准BNO持有人留英五年申請入籍
香港政情17/06/2020
【國安立法】滙豐：客戶一直問及港區國安法問題　重申支持落實
生財有道16/06/2020
會德豐私有化今表決　支持股東稱作價「有水位」
中國故事16/06/2020
《神州經脈》憧憬中美啟會談　華為禁令獲放寬　神州股匯雙升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金