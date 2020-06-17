【企業盈喜】昌利（０８０９８）料本年度綜合溢利明顯增長

《經濟通通訊社１７日專訊》昌利（０８０９８）發布公告，相較２０１９年３月３１日止
的年度淨利潤，預期集團截至２０２０年３月３１日止之年度綜合溢利相較去年同期的之年度淨
利潤有明顯增長，主要是由於出售太陽能光伏電站收益權之收益約４８０萬元及已收回貿易應收
款項之減值虧損撥回約５００萬元。
公告預期於本月２２日刊發。（ｊｃ）
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