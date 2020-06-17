《盤後部署》美國續放水且港元強勢，港股料２３６００點有支持

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美國上月零售數據按月增幅創紀錄最大，刺激美股反彈，

道瓊斯指數高收逾５００點，惟北京市連續出現新冠肺炎確診病例，昨再次將疫情應急響應等級

調高至二級。憂慮中國再度爆發新冠疫情，加上中印及南北韓緊張局勢升溫，港股今早僅輕微高

開１９點，報２４３６３點。早段在內需股及藥股的推動下，港股高見２４４６４點，升１２０

點。但受制於十天線（約２４５２６點），加上手機設備及內險股回吐，港股由升轉跌，最低見

２４１９５點滑１４８點。

臨近收市，美股期貨止跌回升，加上傳統經濟股見資金流入，帶動港股重拾升勢，最終報２

４４８１點，升１３７點或升０﹒５６％，主板成交１０４２﹒４２億元。國企指數報９９０９

點，升４２點或升０﹒４３％。

Ａ股同樣上漲，上證綜合指數報２９３５點，升４點或升０﹒１４％。深證成份指數報１１

４２０點，升２１點或升０﹒１９％，總成交７３８８﹒５２億元人民幣。



＊ＩＭＦ指全球經濟衰退程度遠超其預計＊



ＩＭＦ（國際貨幣基金組織）首席經濟學家Ｇｉｔａ Ｇｏｐｉｎａｔｈ近日指出，全球經

濟衰退程度超出４月時的預期，料先進及新興市場經濟體今年均會首次陷入衰退，警告危機前所

未見。

ＩＭＦ預估在疫情處於第１周封鎖狀態時，今年全球經濟將下滑３％，即使部分國家陸續開

放，ＩＭＦ仍警告下滑程度更深。又指，此次經濟危機服務業受衝擊程度遠較大，被壓抑的消費

者需求將快速反彈，但同時消費者習慣或改變為傾向儲蓄。

另外，大摩駐香港的亞洲經濟學家陳德儀近日表示，即使出現第二波疫情，造成的經濟損害

也不會像第一波般嚴重，反而是變得更可控，因為制定政策者已懂如何再次面對此情況。她承認

經濟局部開放後新增病例會有增加風險，雙谷衰退（是指首次經濟衰退後出現短暫的復甦，然後

再度陷入衰退）非他們的情境預測。



＊本周多項數據勢左右市場走勢＊



隔晚美國聯儲局主席鮑威爾指美國經濟復甦具不確定性，惟美國５月零售數據超預期，反映

市場不用對歐美經濟復甦過於悲觀。另外，美聯儲日前宣布購買企業債券，意味市場繼續放水，

再加上鮑威爾的講話，料貨幣政策「放水」姿態持續，令市場資金氾濫，推高資產價格。再者，

京東（０９６１８）明日（１８日）掛牌，兼且具實力的中概股陸續來港掛牌，最新有傳百勝中

國就來港上市與銀行接觸，短期或繼續利好港股氣氛。然而，仍需留意實體經濟恢復速度及疫情

第二波的情況，勢續為市場帶來波動。

從技術面觀之，港股目前受困於２３６００點至２４５００點水平，若短期未有利好消息支

撐，料１０天線短期難見難破。惟近期港元接連觸及強方兌換保證，金管局多次沽出港元，亦為

港股短期提供正面作用，料短期於２３６００點水平有支持（近期數次觸及便反彈），２４８０

０點見阻力。

此外，鮑威爾明日繼續發表證詞、且美國將公布首次申領失業救濟金人數及６月費城聯儲製

造業指數，料繼續影響全球股市短期走向。（ｋｓ）

