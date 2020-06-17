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17/06/2020 08:59

【華為風波】美商務部正式公布修訂，美企可與華為設定５Ｇ標準

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部周二（１６日）正式公布修訂，允許美國企業與中
國電信設備商華為在設置５Ｇ和其他尖端技術標準方面合作。
　　新修訂允許美國企業向華為及其子公司公布某項技術，但前提是該技術有助於修訂或制定某
個標準組織中的標準。
　　不過有行業高層及官員消息指，上述限制在標準設置方面效果適得其反，因為美國企業不確
定可以分享哪些技術或信息。
　　新修訂亦容許華為及其在實體清單上的１１４間海外子公司，繼續參與許多重要的國際標準
組織。（ａｌ）

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