【朝鮮局勢】朝鮮：將在非軍事區部署兵力，重啟西海地區軍事演習

《經濟通通訊社１７日專訊》據朝中社今日引述朝鮮人民軍總參謀部發言人報道指，朝鮮將

在金剛山旅遊區、開城工業園區等兩韓非軍事區重新部署兵力，並重啟西海地區軍事演習。

發言人指朝鮮將部署團級部隊及火力連隊，重新部署據兩韓軍事協議撤除非軍事區的哨所，

加強戰線警戒任務，增強部署在西南海戰線等全部戰線的砲兵部隊戰鬥執勤能力，並將戰線警戒

級別升級為一號戰鬥級別，在邊境附近地區重新啟動各種軍事演習，或等同廢除兩韓《九一九軍

事協議》。

發言人又指，全部戰線將開放有利於散佈對韓傳單的地區，徹底保障朝鮮人民散布反朝鮮傳

單，將爭取盡快獲得勞動黨中央軍事委員會批准。

由於朝鮮還警告將在西部海域部署砲兵部隊，並進行射擊訓練，預計或引發兩韓軍事衝突，

導致半島緊張局勢進一步升級。



＊青瓦台或將作嚴厲回應＊



韓國青瓦台周二（１６日）則表示，如果朝鮮在炸毀兩韓聯絡辦公室後再持續拉高緊張情勢

，將會作出嚴厲回應。

青瓦台國家安保室第一次長金有根強調，摧毀兩韓聯絡辦公室打破所有希望兩韓關係發展，

以及半島持久和平的期望，朝鮮應就一切後果負上全部責任。

另外韓國國防部亦強調，如果朝鮮發起軍事挑釁，韓軍將予以強力應對。軍隊正就安全形勢

實施２４小時嚴密監控，並保持嚴密的軍事戒備態勢，全力穩控局勢，避免軍事危機升級。



＊朝鮮拒絕派遣特使提議＊



據朝中社報道指，青瓦台周一（１５日）向朝鮮提議派遣特使，但朝鮮勞動黨第一副部長金

與正不接受建議。

據悉，韓國總統文在寅希望盡快派遣青瓦台國家安保室室長鄭義溶、國家情報院院長徐薰作

為特使訪朝，並拜會北韓最高領導人、朝鮮國務委員會委員長金正恩。

報道透露，金與正警告韓方不要提出不切合實際的提議，並應努力保持克制，嚴格管控刺激

兩韓關係的言行。（ａｌ）

