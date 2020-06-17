【新冠肺炎】英國牛津大學研究：類固醇藥物地塞米松可降死亡率

《經濟通通訊社１７日專訊》英國牛津大學周二（１６日）公布最新研究結果顯示，使用類
固醇藥物地塞米松可令新冠肺炎重症患者的死亡率降低約三分一，將盡快公布試驗細節，研究人
員認為是重大突破。
英國衛生部表示，已批准地塞米松用於公立醫療機構，實施出口限制，並已準備好２０萬藥
物庫存。（ａｌ）
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