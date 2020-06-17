  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2020 10:45

【中概焦點】中國交友軟件Ｂｌｕｅｄ申請在美上市

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據彭博社報道指，中國最大同性交友軟件Ｂｌｕｅｄ母公司藍
城兄弟已申請在美國納斯達克交易所進行首次公開募股（ＩＰＯ）。
　　據藍城兄弟周二（１６日）向美國證券交易委員會提交的文件，今次發行規模達５０００萬
美元，不過截至３月止季度淨虧損達２７９０萬元人民幣。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情17/06/2020
【國安立法】滙豐：客戶一直問及港區國安法問題　重申支持落實
生財有道16/06/2020
會德豐私有化今表決　支持股東稱作價「有水位」
中國故事16/06/2020
《神州經脈》憧憬中美啟會談　華為禁令獲放寬　神州股匯雙升
香港政情16/06/2020
【新冠肺炎】陳肇始：限聚令人數上限放寬至50人 本周五生效
生財有道16/06/2020
【放水撐市】聯儲局啟動買公司債 惟專家皆料對港股推動作用有限
生財有道16/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中興約21元吸值博率高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金