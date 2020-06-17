【中概焦點】中國交友軟件Ｂｌｕｅｄ申請在美上市

《經濟通通訊社１７日專訊》據彭博社報道指，中國最大同性交友軟件Ｂｌｕｅｄ母公司藍

城兄弟已申請在美國納斯達克交易所進行首次公開募股（ＩＰＯ）。

據藍城兄弟周二（１６日）向美國證券交易委員會提交的文件，今次發行規模達５０００萬

美元，不過截至３月止季度淨虧損達２７９０萬元人民幣。（ａｌ）

