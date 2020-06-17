【新冠肺炎】美國食藥局：未有證據顯示病毒可以通過食品傳播

《經濟通通訊社１７日專訊》美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）周二（１６日）表示，當前

未掌握任何證據表明美國或其他受新冠肺炎影響的國家，其生產的食品會傳播新冠肺炎病毒。

局方指出，留意到有關中國將開始對食品，特別是農產品、海鮮、肉類進行檢測的消息，但

目前未獲悉任何與此類產品相關的已知或疑似病例，亦未獲悉任何食品或食品包裝傳播病毒的病

例。（ａｌ）

