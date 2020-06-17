【新冠肺炎】澳洲外長批評中國在疫情期間傳播虛假信息

《經濟通通訊社１７日專訊》澳洲外長佩恩周二（１６日）在堪培拉發表演講時批評中國在
疫情期間傳播虛假信息。
她不點名指責部分國家正利用這場疫情破壞自由民主制度，推廣自己的威權模式，並引述
歐盟報告指，俄羅斯和中國在內國家散布虛假信息，又提到Ｔｗｉｔｔｅｒ（推特）關閉據稱與
中國、俄羅斯、土耳其散布虛假信息相關的賬戶。（ａｌ）（ｚｚ）
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