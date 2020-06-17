【朝鮮局勢】南韓：北韓必須對其行動承擔一切後果，不再予以容忍

《經濟通通訊社１７日專訊》南韓總統文在寅發言人今日表示，南韓不會再容忍北韓領導人

胞妹金與正最近粗魯的聲明當中體現的荒唐行為，其言論破壞兩韓領導人之間的互信關係，南韓

將不會再容忍。

發言人又指，北韓洩露南韓派遣特使的保密性建議是史無前例、毫不明智，南韓方面表示強

烈遺憾，警告北韓日後注意言行。（ａｌ）

