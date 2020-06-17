【貿易休戰】美國食品團體致信特朗普，要求中國兌現貿易協議承諾

《經濟通通訊社１７日專訊》美國明尼蘇達州農業合作社藍多湖、美國肉食供應商泰森食品
、美國農業局聯合會、國際乳品協會等接近２００個食品及農業團體周二（１６日）致信總統特
朗普，要求中國兌現中美第一階段貿易協議中的承諾。
信中指出中國的出口量不足以實現中美第一階段貿易協議的目標。如果充分落實協議，將幫
助美國的硬木生產商、寵物食品製造商、玉米及水稻種植者、畜牧農場等。（ａｌ）
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