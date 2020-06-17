【華為風波】傳華為縮減今年手機產量，旗艦手機零組件推遲生產

《經濟通通訊社１７日專訊》據《日本經濟新聞》引述知情人士報道指，由於華為擔心美國
加強出口限制導致潛在供應鏈中斷，故已通知供應商推遲生產旗艦Ｍａｔｅ系列手機部分零組件
，並計劃減少未來數季的零組件訂單。
消息又指，華為正在重新評估海思半導體的晶片存量，並考慮為Ｍａｔｅ系列產品尋找替代
供應商，並推遲Ｍａｔｅ系列產品的量產計劃。（ａｌ）
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