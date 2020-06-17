【中概焦點】傳百勝中國就來港第二上市與銀行接觸

《經濟通通訊社１７日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道指，中國最大餐飲集團
百勝中國將就來港第二上市與銀行接觸，並將於本周邀請投資銀行出任潛在上市顧問，相信周五
（１９日）將聽取投資銀行的提議，上市規模或達２０億美元。
百勝中國第一季度收入按年跌２４％至１７億美元，淨利按年亦跌７２％至６２００萬美元
。（ａｌ）
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