【英國脫歐】英國尋求與澳洲及新西蘭達成貿易協議

《經濟通通訊社１７日專訊》英國國際貿易大臣特拉斯周二（１６日）發表聲明指，與澳洲
及新西蘭之間的貿易協議可能使其出口增加１０億英鎊，英國正尋求與該兩國達成協議，並在正
式談判前設定談判目標，預計未來數周將通過視像會議進行第一輪談判。
另外英國內閣辦公室部長戈夫周二亦指，英國在脫歐過渡期結束後與歐盟達成協議時，將採
取靈活態度，以將企業面對的任何困難減至最少。（ａｌ）
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