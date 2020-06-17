【企業盈警】寶發控股虧轉盈賺３１０萬，受項目毛利增加影響

《經濟通通訊社１７日專訊》寶發控股（０８５３２）宣布，截至２０２０年３月３１日止

之年度業績中，公司預期將錄得溢利３１０萬元，而去年同期則錄得虧損６６０萬元。

公司解釋，內溢利主要由於大型項目增加導致毛利增加、所得稅抵免增加、及行政開支減少

所致。

公司預期年度業績公告將於２０２０年６月２２日刊發。（ｕｌ）

