【企業盈警】寶發控股虧轉盈賺３１０萬，受項目毛利增加影響

《經濟通通訊社１７日專訊》寶發控股（０８５３２）宣布，截至２０２０年３月３１日止
之年度業績中，公司預期將錄得溢利３１０萬元，而去年同期則錄得虧損６６０萬元。
公司解釋，內溢利主要由於大型項目增加導致毛利增加、所得稅抵免增加、及行政開支減少
所致。
公司預期年度業績公告將於２０２０年６月２２日刊發。（ｕｌ）
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