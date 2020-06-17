《異動股》山東金（１７８７）開挫近半成，遭巴力克沽售８千萬股

《經濟通通訊社１７日專訊》山東黃金（０１７８７）現價跌４﹒７６％，報２１元；成交

約７９６４萬股，涉資１６﹒３３億元。

據《路透》報道，加拿大金礦集團巴力克（Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ）周二披露，以每股

２０﹒５元出售所持有山東黃金大部分股份，共計７９２６﹒８８萬股，套現約１６﹒２５億元

（２﹒１億美元）；每股作價較昨日收市價２２﹒０５元，折讓７﹒０３％。

集團仍持有１０２５萬股山東黃金股份，相當於佔２％股權，預期將作為長期投資。

現時，恆生指數報２４３６３，升１９點或升０﹒０８％，主板成交３８﹒５７億元。國企

指數報９８５９，跌８點或跌０﹒０８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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壇金礦業（００６２１） ０﹒０２４元 無升跌

中國白銀（００８１５） ０﹒５８０元 無升跌

山東黃金（０１７８７） ２１﹒０００元 跌４﹒７６％

金貓銀貓（０１８１５） ０﹒５１０元 無升跌

招金礦業（０１８１８） ８﹒５３０元 升０﹒１２％



中國黃金（０２０９９） ３﹒８３０元 無升跌

恆興黃金（０２３０３） ２﹒６４０元 升１﹒１５％

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０） １２５５﹒０００元 無升跌

紫金礦業（０２８９９） ３﹒１８０元 無升跌

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（ｙｋ）

