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即市新聞

17/06/2020 09:22

《異動股》山東金（１７８７）開挫近半成，遭巴力克沽售８千萬股

　　《經濟通通訊社１７日專訊》山東黃金（０１７８７）現價跌４﹒７６％，報２１元；成交
約７９６４萬股，涉資１６﹒３３億元。
　　據《路透》報道，加拿大金礦集團巴力克（Ｂａｒｒｉｃｋ　Ｇｏｌｄ）周二披露，以每股
２０﹒５元出售所持有山東黃金大部分股份，共計７９２６﹒８８萬股，套現約１６﹒２５億元
（２﹒１億美元）；每股作價較昨日收市價２２﹒０５元，折讓７﹒０３％。
　　集團仍持有１０２５萬股山東黃金股份，相當於佔２％股權，預期將作為長期投資。
　　現時，恆生指數報２４３６３，升１９點或升０﹒０８％，主板成交３８﹒５７億元。國企
指數報９８５９，跌８點或跌０﹒０８％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　壇金礦業（００６２１）　　　　０﹒０２４元　　　無升跌
　　中國白銀（００８１５）　　　　０﹒５８０元　　　無升跌
　　山東黃金（０１７８７）　　　２１﹒０００元　　　跌４﹒７６％
　　金貓銀貓（０１８１５）　　　　０﹒５１０元　　　無升跌
　　招金礦業（０１８１８）　　　　８﹒５３０元　　　升０﹒１２％

　　中國黃金（０２０９９）　　　　３﹒８３０元　　　無升跌
　　恆興黃金（０２３０３）　　　　２﹒６４０元　　　升１﹒１５％
　　ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
　　　　　　（０２８４０）　１２５５﹒０００元　　　無升跌
　　紫金礦業（０２８９９）　　　　３﹒１８０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｙｋ）

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