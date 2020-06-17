《異動股》保利協鑫開挫７％，折讓一成七發１３億新股

《經濟通通訊社１７日專訊》保利協鑫能源（０３８００）現價跌６﹒９４％，報０﹒２２

８元；成交約１０１７萬股，涉資２３２萬元。

保利協鑫公布，以每股０﹒２０３元配售最多１３億股新股，集資約２﹒６４億元。該集團

指，每股發行價較昨天收市價０﹒２４５元折讓約１７﹒１％。

現時，恆生指數報２４３６３點，升１９點或升０﹒０８％，主板成交３８﹒５７億元。國

企指數報９８５９點，跌８點或跌０﹒０８％。

上證綜合指數報２９３２點，升不足１點或升０﹒０３％，成交２８﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１１４２１點，升２２點或升０﹒１９％，成交４１﹒００億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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保利協鑫 （０３８００） ０﹒２２８元 跌６﹒９４％

彩虹新能源（００４３８） ０﹒９７０元 升３﹒１９％

豐盛控股 （００６０７） ０﹒１３４元 無升跌

高速傳動 （００６５８） ４﹒５００元 無升跌

卡姆丹克 （００７１２） ０﹒１０９元 無升跌

陽光能源 （００７５７） ０﹒０５６元 無升跌

信義光能 （００９６８） ６﹒９００元 升２﹒６８％

順風清潔 （０１１６５） ０﹒０６７元 無升跌

金風科技 （０２２０８） ７﹒８１０元 無升跌

福萊特玻璃（０６８６５） ６﹒６８０元 升１﹒３７％

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（ｆｚ）

