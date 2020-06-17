《異動股》銀娛跌逾２％，澳門對曾到北京入境人士採兩周醫學觀察

《經濟通通訊社１７日專訊》澳門收緊入境檢疫，當地新型冠狀病毒感染協調中心表示，鑑

於北京將重大突發公共衛生事件三級應急響應上調為二級將自今日１２時起，規定所有在入境前

１４天內曾經到北京的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受１４天醫學觀察。

濠賭股走低，銀娛（０００２７）現價跌２﹒４３％，報５２﹒１元；成交約２２８萬股，

涉資１﹒２０億元。澳博（００８８０）跌１﹒７９％，報８﹒８元；永利（０１１２８）跌１

﹒４１％，報１４元。

現時，恆生指數報２４２０５，跌１３８點或跌０﹒５７％，主板成交３８５﹒８４億元。

國企指數報９８１５，跌５２點或跌０﹒５３％。

上證綜合指數報２９２１，跌１０點或跌０﹒３５％，成交１２７４﹒９４億元人民幣。深

證成份指數報１１３５２，跌４６點或跌０﹒４０％，成交２１０６﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂 （０００２７） ５２﹒１０元 跌２﹒４３％

新濠國際 （００２００） １５﹒９０元 跌２﹒０９％

澳博控股 （００８８０） ８﹒８０元 跌１﹒７９％

永利澳門 （０１１２８） １４﹒００元 跌１﹒４１％

金沙中國 （０１９２８） ３１﹒４０元 跌１﹒２６％

美高梅中國（０２２８２） ９﹒９７元 跌２﹒８３％

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（ｎｓ）

