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17/06/2020 10:43

《異動股》銀娛跌逾２％，澳門對曾到北京入境人士採兩周醫學觀察

　　《經濟通通訊社１７日專訊》澳門收緊入境檢疫，當地新型冠狀病毒感染協調中心表示，鑑
於北京將重大突發公共衛生事件三級應急響應上調為二級將自今日１２時起，規定所有在入境前
１４天內曾經到北京的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受１４天醫學觀察。
　　濠賭股走低，銀娛（０００２７）現價跌２﹒４３％，報５２﹒１元；成交約２２８萬股，
涉資１﹒２０億元。澳博（００８８０）跌１﹒７９％，報８﹒８元；永利（０１１２８）跌１
﹒４１％，報１４元。
　　現時，恆生指數報２４２０５，跌１３８點或跌０﹒５７％，主板成交３８５﹒８４億元。
國企指數報９８１５，跌５２點或跌０﹒５３％。
　　上證綜合指數報２９２１，跌１０點或跌０﹒３５％，成交１２７４﹒９４億元人民幣。深
證成份指數報１１３５２，跌４６點或跌０﹒４０％，成交２１０６﹒６２億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂　（０００２７）　　　５２﹒１０元　　　跌２﹒４３％
　　新濠國際　（００２００）　　　１５﹒９０元　　　跌２﹒０９％
　　澳博控股　（００８８０）　　　　８﹒８０元　　　跌１﹒７９％
　　永利澳門　（０１１２８）　　　１４﹒００元　　　跌１﹒４１％
　　金沙中國　（０１９２８）　　　３１﹒４０元　　　跌１﹒２６％
　　美高梅中國（０２２８２）　　　　９﹒９７元　　　跌２﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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