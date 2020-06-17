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即市新聞

17/06/2020 13:46

《異動股》百度否認出售愛奇藝股權予騰訊，惟閱文仍抽升逾９％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》有傳騰訊（００７００）向百度洽購愛奇藝股權，目標成為單
一最大股東，雖然百度否認有關報道，惟閱文集團（００７７２）仍受惠消息節節上升。
　　閱文今早高開近２％報４６元，隨後股價直線抽升，升幅一度擴大至逾１２％，股價高見５
０﹒８元，非常接近５月底時的高位５１元；目前升幅略為收窄至９﹒５３％，報４９﹒４元；
成交約１９０６萬股，涉資９﹒２８億元。值得留意的是，閱文甚少晉身成為十大活躍股份，惟
目前成交額為第九大。
　　資金流向亦見積極，現時整體主動買入比率為６８％，大戶的更高達７５％；暫錄約３﹒２
億元資金淨主動買入，過去五日平均僅錄得不足１５００萬元資金流入。
　　百度目前持有愛奇藝５６﹒２％股權，據外電報道，騰訊向百度洽購愛奇藝股權，目標成為
愛奇藝的最大股東，惟目前尚未清楚購買股份的規模。消息刺激美股上市的愛奇藝，隔晚飆升近
２６％收市。
　　分析認為，由於騰訊持有閱文近５７％股權，若成功入主愛奇藝，閱文有助提供知識產（Ｉ
Ｐ）予愛奇藝減輕內容成本，而其ＩＰ價值亦能同時體現，市場或因而炒高閱文股價。
　　不過，在百度Ａｐｐ上實名認證為「百度公關總監」的郭鋒回應稱，「大家別亂猜」，並重
申愛奇藝為百度內容生態戰略的重要組成部分，百度將一如既往地支持愛奇藝發展。
　　現時，恆生指數報２４３３０，跌１３點或跌０﹒０５％，主板成交６６８﹒４６億元。國
企指數報９８５８，跌０﹒１０％或跌９點。

　　表列部分騰訊系表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團　　（００７７２）　　４９﹒４０元　　　升９﹒５３％
　　金山軟件　　（０３８８８）　　２８﹒９５元　　　升１﹒９４％
　　騰訊控股　　（００７００）　４４９﹒６０元　　　升０﹒１８％
　　美團點評－Ｗ（０３６９０）　１７２﹒４０元　　　升０﹒２３％
　　微盟集團　　（０２０１３）　　１０﹒０４元　　　跌０﹒７９％
　　同程藝龍　　（００７８０）　　１３﹒４６元　　　跌１﹒６１％
　　易鑫集團　　（０２８５８）　　　２﹒０２元　　　升２﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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