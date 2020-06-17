《異動股》百度否認出售愛奇藝股權予騰訊，惟閱文仍抽升逾９％

《經濟通通訊社１７日專訊》有傳騰訊（００７００）向百度洽購愛奇藝股權，目標成為單

一最大股東，雖然百度否認有關報道，惟閱文集團（００７７２）仍受惠消息節節上升。

閱文今早高開近２％報４６元，隨後股價直線抽升，升幅一度擴大至逾１２％，股價高見５

０﹒８元，非常接近５月底時的高位５１元；目前升幅略為收窄至９﹒５３％，報４９﹒４元；

成交約１９０６萬股，涉資９﹒２８億元。值得留意的是，閱文甚少晉身成為十大活躍股份，惟

目前成交額為第九大。

資金流向亦見積極，現時整體主動買入比率為６８％，大戶的更高達７５％；暫錄約３﹒２

億元資金淨主動買入，過去五日平均僅錄得不足１５００萬元資金流入。

百度目前持有愛奇藝５６﹒２％股權，據外電報道，騰訊向百度洽購愛奇藝股權，目標成為

愛奇藝的最大股東，惟目前尚未清楚購買股份的規模。消息刺激美股上市的愛奇藝，隔晚飆升近

２６％收市。

分析認為，由於騰訊持有閱文近５７％股權，若成功入主愛奇藝，閱文有助提供知識產（Ｉ

Ｐ）予愛奇藝減輕內容成本，而其ＩＰ價值亦能同時體現，市場或因而炒高閱文股價。

不過，在百度Ａｐｐ上實名認證為「百度公關總監」的郭鋒回應稱，「大家別亂猜」，並重

申愛奇藝為百度內容生態戰略的重要組成部分，百度將一如既往地支持愛奇藝發展。

現時，恆生指數報２４３３０，跌１３點或跌０﹒０５％，主板成交６６８﹒４６億元。國

企指數報９８５８，跌０﹒１０％或跌９點。



表列部分騰訊系表現：



股份（編號） 現價 變幅

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閱文集團 （００７７２） ４９﹒４０元 升９﹒５３％

金山軟件 （０３８８８） ２８﹒９５元 升１﹒９４％

騰訊控股 （００７００） ４４９﹒６０元 升０﹒１８％

美團點評－Ｗ（０３６９０） １７２﹒４０元 升０﹒２３％

微盟集團 （０２０１３） １０﹒０４元 跌０﹒７９％

同程藝龍 （００７８０） １３﹒４６元 跌１﹒６１％

易鑫集團 （０２８５８） ２﹒０２元 升２﹒５４％

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（ｋｌ）

