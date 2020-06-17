《異動股》東方航空（６７０）跌２％，北京兩機場取消逾千航班

《經濟通通訊社１７日專訊》東方航空（００６７０）Ｈ股現價下跌２﹒０１％，報２﹒９

２元；成交約１８９２萬股，涉資５５３３萬元。

Ａ股（滬：６００１１５）現價４﹒２６元人民幣，下跌０﹒０３元人民幣，或下跌０﹒７

％，成交１﹒１４億元人民幣，涉及２６７３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋５９﹒７６％。

北京新冠肺炎疫情升溫，受疫情影響，北京機場進出航班大幅下降。１６日，北京機場當天

原計劃執行７８６個航班，但最終取消了３１３個架次，取消量約４０％，較６月１５日翻了約

一倍。據了解，目前，已包括國航、南航、海航、中聯航、首航、山東航空在內的六家航空公司

，對近期涉北京航線提供免費改簽退票服務，航班起飛時間基本都限定在６月３０日前。

現時，恆生指數報２４４３６，上升９２點或上升０﹒３８％，主板成交７５８﹒６０億元

。國企指數報９８９９，上升３１點或上升０﹒３２％。

上證綜合指數報２９３４，上升３點或上升０﹒１１％，成交２４１８﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１１４１０，上升１１點或上升０﹒１０％，成交３９８９﹒６２億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東方航空（００６７０） ２﹒９２元 下跌２﹒０１％

國泰航空（００２９３） ８﹒００元 下跌１﹒２３％

首都機場（００６９４） ５﹒０８元 下跌２﹒３１％

中國國航（００７５３） ５﹒０１元 無升跌

南方航空（０１０５５） ３﹒６４元 下跌１﹒０９％

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（ｃａ）

