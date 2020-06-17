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17/06/2020 10:05

【新冠肺炎】國家鐵路集團：進出北京地區列車免費退票

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家鐵路集團表示，為配合北京市做好應
急響應級別由三級提升到二級的疫情防控工作鐵路部門決定：自２０２０年６月１７日０時起，
旅客在車站、１２３０６網站等各渠道，辦理２０２０年６月１６日２４時前已購的進出北京地
區各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買鐵路乘意險的一同辦理。

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