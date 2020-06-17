【新冠肺炎】北京教委：校園經營攤主納入監測，中高考時間不調整

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市自昨日起將應急響應調整為二級。

北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕表示，進一步排查校園防控工作薄弱環節，組

織專門力量全面開展環境消殺，將校園內經營攤主和管理人員納入監測範圍，盡快完成全覆蓋的

核酸檢測。

李奕表示，截至目前，今天全市中小幼各學段已經全部實進校學生居家在線學習，每個孩子

已經安全隔離在家，同步線上開展線上教學。北京中高考時間目前不調整，但各項防疫要求根據

疫情變化要做動態調整。初高三在線答疑今天已經重新啟動，正在加緊研究中高考後續安排。



＊參加中高考組考工作的教職員工盡量減少外出＊



全面停止春季學期的學生返校工作。各高校要根據學校的實際研究，調整學校的方案，抓緊

作出工作部署。

北京初高三畢業年級同學及共同居住的家庭成員，以及參加中高考組考工作的教職員工盡量

減少外出，避免交叉感染。各區和學校要堅持師生身體健康的日報告制度，監測師生的體溫和身

體狀況，特別是初中三年級的同學和與學生共同居住的家庭成員的身體狀況。

６月１１日以來，北京市發生新發地批發市場聚集性疫情，北京已經累計報告新增確診病例

１３７例。

