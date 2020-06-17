【聚焦人幣】瑞銀財富管理：人民幣今年末將逐步升至６﹒８

《經濟通通訊社１７日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室最新發布的評論指，美元最近下
行，利於人民幣進一步穩定。人民幣離岸及在岸匯價昨日（１６日）曾升至７﹒０６及７﹒０７
附近。短期內相信人民幣將先在區間整固，隨著中美緊張關系緩解及全球經濟復甦，匯率在年末
前逐步升至６﹒８，明年上半年再漲至６﹒７左右。（ｌｃ）
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