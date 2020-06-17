《午市前瞻》港股後市受國際局勢影響，短期受制２４５００點

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美國上月零售數據增幅創紀錄最大，刺激美股繼續抽升，

惟北京市連續出現新冠肺炎確診病例，昨晚再次將疫情應急響應等級調回二級。憂中國再度爆發

新冠疫情，加上中印及南北韓緊張局勢升溫，港股今早輕微高開１９點，報２４３６３點。早段

在內需股及藥股的推動下，港股高見２４４６４點，升１２０點。但受制於十天線（約２４５２

６點），加上手機設備及內險股回吐，港股由升轉跌，半日低見２４１９５點滑１４８點。港股

半日反覆上落，中午收報２４３３７點，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交５６１﹒４４億元。

國企指數報９８５３點，跌１３點或跌０﹒１４％。

Ａ股兩市亦窄幅波動。上證綜合指數報２９２８點，跌２點或跌０﹒１０％，成交１７５４

﹒８６億元人民幣。深證成份指數報１１３７５點，跌２３點或跌０﹒２１％，成交２８８１﹒

２２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）走低０﹒５３％，報３７﹒２元；騰訊（００７００）軟

０﹒１３％，報４４８﹒２元；建行（００９３９）跌０﹒４８％，報６﹒１９元；中移動（０

０９４１）滑０﹒４６％，報５３﹒９元；友邦（０１２９９）揚１﹒２７％，報７１﹒５５元

；平保（０２３１８）跌０﹒８８％，報７９﹒１元。



＊北京疫情出現反覆，醫藥股跑贏藍籌＊



北京爆發第二波新型冠狀病毒疫情，醫藥股繼續有追捧。其中，國藥（０１０９９）同系公

司，推出新冠疫苗臨床試驗，未錄嚴重不良反應，半日飆升１１﹒３２％，報２１﹒１５元；康

哲藥業（００８６７）聯營公司獲疫苗全球獨家授權，亦抽高４﹒８８％，報９﹒８９元；中生

製藥（０１１７７）走高３﹒２６％，報１４﹒５６元，冠半日藍籌；石藥（０１０９３）上升

２﹒４３％，報１６元；綠葉製藥（０２１８６）漲３﹒８１％，報４﹒６３元。

本港疫情轉穩，政府昨日宣布室內每桌人數限制取消，本地餐飲股回升。大家樂（００３４

１）抽升５﹒７３％，報１５﹒８６元；大快活（０００５２）走高２﹒５１％，報１７﹒１２

元；稻香（００５７３）漲２％，報１﹒０２元；翠華（０１３１４）跌１﹒５４％，報０﹒３

２元；太興（０６８１１）揚１﹒４８％，報１﹒３７元。

山東黃金（０１７８７）遭股東巴力克折讓７﹒０３％出售約７９２７萬股，半日急跌４﹒

５４％，報２１﹒０５元；黃金國際（０２０９９）發行３億美元債券，亦挫４﹒７％，報３﹒

６５元；其他金礦股，招金礦業（０１８１８）走低１﹒６４％，報８﹒３８元；紫金礦業（０

２８９９）下跌１﹒８９％，報３﹒１２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）微升０﹒２４％

，報１２５８元。



＊新經濟股仍獲追捧，美團又破頂＊



新經濟股仍然是資金追捧對象。美團（０３６９０）又破頂高見１７６﹒９元，中午收跌０

﹒７％，報１７０﹒８元；閱文（００７７２）獲摩通大升目標價近六成，抽升８﹒５４％，報

４８﹒９５元；微盟（０２０１３）亦破頂見１０﹒４元，半日回落１﹒４８％，報９﹒９７元

。金山軟件（０３８８８）揚１﹒２３％，報２８﹒７５元；阿里巴巴（０９９８８）升１﹒４

１％，報２１６﹒２元。

手機設備股回吐。舜宇光學（０２３８２）下跌２﹒５９％，報１１２﹒７元，為表現最差

藍籌；瑞聲科技（０２０１８）走低１﹒７４％，報４２﹒４元；富智康（０２０３８）挫３﹒

５３％，報０﹒８２元；丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒３６％，報１０﹒１６元；鴻騰精密（

０６０８８）滑１﹒４５％，報２﹒７２元。

部分乳業股造好。蒙牛乳業（０２３１９）漲２﹒０３％，報３０﹒１５元；澳優（０１７

１７）抽升３﹒２５％，報１７﹒１４元；中國聖牧（０１４３２）揚１﹒９２％，報０﹒２６

５元；中國飛鶴（０６１８６）企穩，報１５﹒５元；現代牧業（０１１１７）滑０﹒９９％，

報１元。



＊連敬涵﹕京東上市首日升幅達一成可先吃糊＊



港股早段缺乏方向，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，國際局

勢變動，如中印邊境衝突升溫、中美兩國高級別官員即將會面等消息，都令市場對後市繼續持觀

望態度，料港股今日會繼續受制於１０天線（約２４５２６點），短期突破可上望１００天線（

約２４８８４點），下方在２４０００點水平有支持。

他補充，除了中印及中美關係外，市場亦關注到短期有關港區國安法的細節出台，以及其他

國家的回應，如果美國對此反應不大，對市場而言是利好因素；再者，港區國安法有機會在７月

落實，屆時可望獲中央「送大禮」，如支持金融業發展，因此他對港股後市表現相對樂觀。

內地疫情反覆，線上教育股新東方在線（０１７９７）急漲，連敬涵指出，該股走勢有突破

，若突破５０天線（約３３﹒４元）可上望３５元之上。另外，京東（０９６１８）明天上市，

他認為走勢或與網易（０９９９９）接近，建議首日升幅達一成可先沽出，待股價回落至接近上

市價水平再吸納作中長線部署。（ｆｚ、ｙｋ）

