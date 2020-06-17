【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４﹒３億人幣，買中芯閱文沽小米美團

《經濟通通訊社１７日專訊》消息指美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪將在周
三會面。市場憧憬中美關係現轉機，加上美國５月零售銷售升１７﹒７％，美股連升三日，隔晚
道指再飆逾五百點，港股今早高開１９點，報２４３６３，上午最多升１２０點後走勢反覆，曾
跌１４８點，低見２４１９５。午後發力向上，最多升１８７點，見２４５３２點全日高，幾近
觸及１０天線（約２４５４０）阻力。尾市升幅擴大曾至近２００點，恆指收市升１３７點或０
﹒５６％，報２４４８１，連升兩日。
按額度計算，北水全日淨流入３４﹒３億元人民幣，增加１５﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是中芯國際（００９８１）、閱文集團（００７７２）、建設銀行（００９３９）；淨賣
出最多的依次是小米集團（０１８１０）、美團點評（０３６９０）。
主板成交１０４２﹒４２億元減少９﹒１％。其中港股通成交１７７﹒４億元，佔總成交
１７％。
＊北水轉掃中芯，淨流入逾６億元＊
中芯國際升１﹒６４％報２１﹒７元，北水淨買入６﹒４億元。
摩通發表研究報告表示，估計閱文２０２０年收入將按年增長１３％，該行將閱文評級由「
減持」升至「中性」，目標價則升至３８元。閱文集團升７﹒９８％報４８﹒７元，北水淨買入
２﹒５億元。
建行跌０﹒１６％報６﹒２１元，北水淨買入２﹒３億元。
中印軍人星期一在邊境加勒萬河谷地區爆發嚴重衝突，印度軍方指，死亡的印度軍人增至２
０人。受消息拖累，小米跌３﹒１％報１２﹒５元，北水淨賣出４﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
中芯國際 （００９８１） ６﹒４０
閱文集團 （００７７２） ２﹒４８
建設銀行 （００９３９） ２﹒３０
中國飛鶴 （０６１８６） １﹒９５
騰訊控股 （００７００） １﹒７３
淨沽出最多港股：
小米集團 （０１８１０） －４﹒６９
美團點評 （０３６９０） －３﹒５２
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（ｃａ）
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