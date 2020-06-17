【國安立法】友邦保險：全力支持港區國安法，對香港有信心

《經濟通通訊社１７日專訊》友邦保險（０１２９９）首席執行官兼總裁李源祥在公司網頁

表示，該公司全力支持維護「一國兩制」的國家安全法，它將促進香港的和平發展、保障所有香

港人的福祉。

他續指，該公司對香港未來有堅定不移的信心，可以說是來自所有香港人，並強調法治是

香港過往多個世代發展的支柱，亦將是香港未來世代繼續發展和繁榮的關鍵。（ｂｉ）

